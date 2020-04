Tout ce qui vous aide à vous sentir moins effrayé, fatigué et seul, faites-le

La recherche sur la psychologie positive peut aider à prévenir l’épuisement professionnel

Crédit: Scientific American MIND, mai 2020

Au cours des dernières semaines, je me suis souvent demandé ce que Bruce McEwen ferait de l’état actuel du monde. McEwen était un neuroscientifique et endocrinologue à l’Université Rockefeller qui a passé sa carrière à étudier l’impact du stress sur le cerveau. En 1968, lui et son équipe ont fait la découverte fondamentale que les hormones du stress comme le cortisol pénètrent dans le cerveau et affectent la fonction neurologique. L’exposition à des facteurs de stress chroniques dans l’environnement crée une charge allostatique, un terme que McEwen a inventé en 1993. Un stress suffisant sur de longues périodes entraîne des changements mesurables dans la chimie du cerveau et l’expression des gènes – et pas nécessairement pour le mieux. McEwen est décédée le 3 janvier de cette année à l’âge de 81 ans.

J’imagine les événements mondiaux de sa carrière qui auraient pu faire sentir à McEwen que son travail était particulièrement pertinent, presque douloureusement pertinent: la guerre du Vietnam. Les attentats du 11 septembre. Je ne peux que deviner qu’il ressentirait la même chose aujourd’hui. Médecins, infirmières, administrateurs, premiers intervenants, pharmaciens, épiciers, livreurs de colis, travailleurs de la construction, ils sont tous confrontés à un stress démesuré en ce moment. Et tout le monde aussi – de ceux qui travaillent seuls à la maison, les parents jonglent avec leur travail et enseignent aux enfants à plein temps depuis leur salon, et ceux qui ont perdu leur emploi, se demandant comment ils vont survivre dans les mois à venir. La vie est assez stressante en temps ordinaire, et maintenant nous avons affaire à une charge allostatique accrue sous l’incertitude et les conflits de chaque jour.

Dans ce numéro, l’agent de santé Ashten Duncan écrit que nous ne pouvons pas continuer à ignorer l’importance du bien-être personnel en ce qui concerne notre capacité à fonctionner (et en particulier les prestataires de soins de santé). Il a des idées intéressantes de la recherche sur la psychologie positive à ce sujet (voir «Comment j’ai brisé le cycle du stress»). Mais mon conseil (très inexpert) est que c’est le moment de vous faire plaisir et de traiter les autres très doucement. C’est le moment de ne pas porter de jugement, de laisser la place à des émotions supplémentaires, des siestes supplémentaires et de la crème glacée supplémentaire. Tout ce qui vous aide à vous sentir moins effrayé, fatigué et seul, faites-le. Et recommence. Soyez bien, mes amis.

Cet article a été initialement publié sous le titre “Tout ce qui vous aide à vous sentir moins apeuré, fatigué et solitaire, faites-le” dans SA Mind 31, 3, 2 (mai 2020)

doi: 10.1038 / scientificamericanmind0520-2

À PROPOS DES AUTEURS)

Andrea Gawrylewski

Andrea Gawrylewski est rédactrice des collections chez Scientific American.

