Toyota inaugurera une deuxième usine au Mexique

APASEO EL GRANDE, Mexique, 6 février (.) – Le japonais Toyota ouvrira sa deuxième usine au Mexique jeudi, avec un investissement d’environ 700 millions de dollars, a indiqué la firme, dans un contexte de ralentissement de l’industrie automobile du pays Latino-américain

L’usine, située dans l’État central de Guanajuato, emploiera quelque 1 300 personnes et pourra assembler 100 000 unités du camion Tacoma qui iront principalement aux marchés américain et mexicain.

Toyota a annoncé la construction de sa nouvelle usine en avril 2015. A cette époque, elle prévoyait d’injecter 1 000 millions de dollars et de démarrer la production dans le pays de Corolla, son modèle le plus vendu au monde.

Cependant, en octobre 2017 et face à la faible demande de voitures compactes aux États-Unis, il a décidé de réduire son investissement à 700 millions de dollars et de se consacrer à la constitution de plus de Tacoma.

L’année dernière, la fabrication locale et l’exportation de véhicules ont reculé et d’ici 2020, l’industrie automobile établie au Mexique estime une nouvelle baisse.

Cependant, la ratification du traité Mexique, États-Unis et Canada (TMEC) donnerait à ce secteur battu une plus grande certitude, fondamentale pour l’économie mexicaine.

(Rapport d’Anthony Esposito; Écrit par Diego Oré; édité par Raúl Cortés Fernández)