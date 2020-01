Toyota investit 394 millions de dollars aux États-Unis Joby Aviation | Économie

Le constructeur automobile japonais Toyota Motor a annoncé aujourd’hui un investissement de 394 millions de dollars dans la société américaine Joby Aviation, axé sur le développement d’avions électriques à décollage vertical à potentiel urbain.

En plus de l’investissement économique, Toyota partagera avec son partenaire américain son expérience dans le développement, la qualité et le contrôle des coûts du projet de création de son avion à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), a indiqué la société japonaise dans un communiqué.