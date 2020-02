Tragédie à Puerto Iguazú: un randonneur s’est glissé dans une cascade, est tombé dans le vide et est décédé

Dimanche après-midi, vers 14h30, Yago Pablo Minervino Il a commencé une excursion en solo qui consistait à marcher à travers le Salto Mariposa, au point de repère Tres Fronteras de Puerto Iguazú, puis à s’y baigner. Cependant, à l’endroit où les rivières Paraná et Iguazú convergent, Il a subi un glissement qui a provoqué une chute brutale à travers la cascade du saut. Après avoir heurté les rochers, il a été aidé par les pompiers volontaires, qui l’ont rapidement transféré à l’hôpital le plus proche. Mercredi matin, après être resté en soins intensifs, il est décédé.

Agé de 30 ans, professeur d’éducation physique et originaire du quartier de Parque Patricios à Buenos Aires, il a voyagé en tant que routard afin de parcourir les missions avec les doigts et à pied. Dans la solitude, il atteint le chemin sur lequel Il a perdu l’équilibre et a subi de graves blessures: polytraumatismes et fractures de la hanche, de la colonne vertébrale, du crâne et des bras et des jambes exposés.

Après avoir été secouru par les pompiers volontaires d’Iguazu, avec l’aide de la préfecture navale d’Argentine, Il a été immobilisé et a reçu les premiers soins. Puis il a été transféré par bateau pour traverser la rivière et de là par ambulance à l’hôpital Dr. Marta T. Schwarz.

Les autorités locales ont indiqué que le jeune homme avait repris connaissance lors de son traitement, bien Il a de nouveau disparu à l’hôpital, où il a reçu une assistance respiratoire et est décédé après avoir été hospitalisé pendant deux jours.

Lundi après-midi, Christian Minervino, Le frère de Yago, a posté le message suivant sur Facebook: «Il a eu un accident à Misiones hier à 14h au Butterfly Jump. Il est en soins intensifs, je demande à tous ceux qui le connaissent de commencer une chaîne de prière pour son prompt rétablissement. Merci beaucoup”.

Leonor Maffia, cousin du jeune homme décédé, avait également exprimé sur les réseaux sociaux: «Son père, Walter Minervino, est un tachero et l’accompagne dans cette bataille. Les médecins pensent que sa guérison pourrait prendre environ 4 mois, si tout se passe bien. Mais mon oncle ne peut pas se permettre ces dépenses et c’est pourquoi un compte bancaire a été activé pour l’aider. Toute contribution s’additionne et est nécessaire. »

L’endroit dans le Yago est tombé a été beaucoup remis en question par les touristes qui ont visité la région au cours des derniers mois de 2019. Surtout après la mort de Facundo De Lara, un jeune homme de Cordoue de 23 ans, qui a perdu l’équilibre sur les mêmes pierres après avoir glissé et a subi des blessures similaires qui lui ont causé la mort quelques jours plus tard.

9 février Vanesa Sosa, un touriste de 35 ans originaire de Chaco, a également subi une chute similaire, bien qu’il ait réussi à récupérer après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital. Sosa n’a subi que quelques bosses musculaires sans blessures ni fractures graves.

Après cet épisode, Cristian Martí, chef de la sécurité des citoyens d’Iguazú, a expliqué que le Salto Mariposa “Il ne dispose pas d’installations et de mesures de sécurité.” Osvaldo Florentín, directeur des Travaux publics, a déclaré qu’il contacterait ses supérieurs pour coordonner les mesures pour garantir la sécurité sur le site.