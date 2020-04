Chronique: Tragédie familiale au milieu de la crise des coronavirus. Ils ont décidé de vendre des tamales pour couvrir les dépenses de la maison. Malheureusement, les Garcias ne réalisaient pas l’énorme risque qu’ils couraient et maintenant ils ont perdu leurs cinq enfants.

Une famille hispanique de Géorgie vit le pire cauchemar de sa vie, après avoir perdu cinq de ses membres à la fois.

Les dernières semaines ont été très difficiles pour les Garcias, qui résident dans un complexe d’appartements dans la ville de Cartersville, au nord-ouest de la Géorgie.

Et c’est que le père et la mère étaient au chômage en raison de la crise mondiale entourant COVID-19.

Mais avec les cinq enfants du couple à la maison qui attendent de la nourriture à leur table, les parents ne pouvaient pas rester les bras croisés.

Le couple a eu l’idée de recourir à la vente de tamales à leurs amis, ce qui a d’abord généré des revenus, mais qui a eu une issue tragique.

Et c’est que samedi soir dernier tout le monde à la maison s’est endormi et que la mère a laissé l’énorme pot de tamales sur une petite cuisinière à gaz.

Le lendemain matin, elle prétend qu’elle s’est réveillée en vomissant et complètement étourdie. Elle a essayé de réveiller son mari pour obtenir de l’aide, mais il n’a pas répondu.

Elle dit que du mieux qu’elle a pu, elle est sortie du lit et est allée dans les chambres des enfants et, à sa grande surprise, elle n’a pas réagi non plus.

Il a immédiatement compris que quelque chose n’allait pas et a quitté la maison pour demander de l’aide. Quelques minutes plus tard, sa maison était pleine de policiers et de pompiers.

Ce qui a suivi ensuite a été la confirmation de ce qu’elle craignait, ses cinq petits étaient morts et les seuls survivants étaient le couple adulte.

Les ambulanciers n’avaient absolument rien à faire pour faire réagir les mineurs, ils n’avaient donc pas d’autre choix que de les déclarer morts et de donner la terrible nouvelle à leur mère.

Les autorités ont révélé l’identité des victimes de cette tragédie: Nattaly García, 3 ans; Johnathan García, 4 ans; Guadalupe Morales, 7 ans; Yackelin Morales, 11 ans, et Wendy Morales, 12 ans.

Tout ce qui précède indiquait qu’il s’agissait d’un accident mortel, car le bureau du shérif du comté de Bartow n’a pas trouvé le moindre indice qu’il y avait une main criminelle sur les lieux.

Cependant, pour être sûr, ils ont contacté des collègues du Georgia Bureau of Investigation (GBI) qui ont repris l’enquête.

Les corps des cinq petits frères ont été emmenés à la morgue locale pour une enquête approfondie, bien que l’empoisonnement au monoxyde de carbone soit apparemment la théorie la plus solide sur cette tragédie.

Les autorités de l’État attendent les résultats des autopsies pour conclure le cas de cette horrible tragédie qui a coûté la vie au garçon et aux quatre filles, mais ont souligné qu’ils continuaient de croire qu’il s’agissait d’un accident.