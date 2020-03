Traiter les blessures «morales» – Scientific American

La plupart d’entre nous reconnaissons ce sentiment de regret persistant qui vient de l’agonie de certains méfaits réels ou perçus de notre passé. Peut-être que nous avons fait du mal à quelqu’un directement ou que nous n’avons pas agi lorsque nous le pensions. Ce sentiment a de la valeur: la culpabilité, quand elle est adaptative, nous motive à évaluer sa présence et peut-être à prendre des mesures réparatrices ou à réfléchir à deux fois la prochaine fois que nous sommes confrontés à une situation similaire.

Mais qu’en est-il lorsque cette culpabilité est basée sur des actions prises dans des situations de vie ou de mort – comme sur le champ de bataille ou dans une salle d’urgence – et est nettement non adaptative? Que se passe-t-il lorsqu’un acte qui était, ou du moins semblait être, crucial et justifié dans un moment d’extrême adversité est à nouveau analysé, sans l’élément critique d’une menace immédiate pour la vie? Qu’en est-il quand cela donne lieu à une culpabilité qui devient plus pénible au fil du temps et se mêle à la honte, à l’évitement et au désespoir?

C’est le genre de culpabilité qui est associé à un préjudice moral, un terme décrit par Brett Litz de l’Université de Boston et ses collègues en 2009 comme les retombées psychiques d ‘«événements moralement préjudiciables, tels que la perpétration, l’échec de la prévention ou le témoignage d’actes qui transgresse [one’s own] croyances et attentes morales profondément ancrées. Ces dernières années, le concept a suscité une grande attention de la recherche, en grande partie axé sur les vétérans américains qui n’ont pas bien répondu au traitement du trouble de stress post-traumatique (SSPT) ou sur des analyses descriptives de sa prévalence parmi les populations de vétérans en général. . Bien que les symptômes de préjudice moral se chevauchent à bien des égards avec ceux du SSPT (et les deux se rencontrent souvent), la recherche a montré qu’ils étaient des conditions distinctes, le préjudice moral causant de grandes souffrances même chez les anciens combattants qui n’avaient pas reçu de diagnostic de SSPT. L’aspect de peur du SSPT étant absent chez ceux qui souffrent d’un préjudice moral, beaucoup sont donc inéligibles pour un traitement pour cette condition ou ne demandent pas de traitement du tout. Il y a une grande incitation à ne pas pathologiser les blessures morales, mais comprendre les difficultés uniques apparentes dans cet état distinct peut être la clé pour développer des traitements plus efficaces pour les milliers de vétérans souffrant de traumatismes liés à la guerre.

Bien que les symptômes du SSPT comme l’évitement des rappels de l’événement traumatique et les schémas de pensée intrusifs puissent également être présents dans les blessures morales, ils semblent servir à des fins différentes, les personnes souffrant de SSPT évitant la peur et les personnes souffrant de blessures morales évitant les déclencheurs de honte. Il existe peu d’études comparatives du SSPT et du préjudice moral, mais il y a eu des recherches qui comparent indirectement les deux conditions en différenciant les formes de SSPT fondées sur la peur et non fondées sur la peur (c.-à-d., Le préjudice moral), qui ont démontré marqueurs neurobiologiques. Dans le contexte de l’armée, il existe d’innombrables exemples d’événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral (PMIE), qui peuvent inclure le fait de tuer ou de blesser d’autres personnes, de se venger ou de subir une violence disproportionnée, ou de ne pas sauver la vie d’un camarade, d’un enfant ou d’un civil. Il a été démontré que l’expérience des PMIE entraîne une gamme plus large de symptômes de détresse psychologique, y compris des niveaux plus élevés de culpabilité, de colère, de honte, de dépression et d’isolement social, que ceux observés dans les profils traditionnels de SSPT.

La culpabilité est difficile à traiter en thérapie et persiste souvent après un traitement standardisé contre le SSPT (c’est-à-dire si la victime peut accéder à la thérapie). En fait, cela peut être un facteur dans le fait que plus de 49% des anciens combattants abandonnent le traitement du SSPT fondé sur des preuves ou pourquoi parfois, jusqu’à 72% des patients qui, malgré une amélioration significative de leurs symptômes, ne se rétablissent pas réellement suffisamment après un tel traitement pour que leur diagnostic de SSPT soit retiré. Le plus souvent, les symptômes de blessures morales qui sont présents dans la clinique sont traités par les traitements traditionnels du SSPT, avec des pensées de culpabilité et de honte traitées de la même manière que d’autres cognitions déformées. Lorsque la culpabilité et les événements auxquels elle se rapporte sont traités comme «un sentiment et non un fait», comme l’a dit la psychologue Lisa Finlay dans un article de 2015, il y a une tentative pour atténuer ou soulager de telles émotions tout en prenant un raccourci pour éviter de ressentir celles qui sont légitimes et raisonnables après les activités en temps de guerre. Poursuivant, Finlay a déclaré que «l’idée que nous pourrions devenir bons, en tant que profession, à parler de culpabilité aux gens après leur implication dans des incidents traumatisants est terriblement myope à plus d’un titre». D’une part, les symptômes de culpabilité, de honte et de blessures morales peuvent provoquer une multitude de souffrances psychologiques et même de comportements autodestructeurs, tandis que d’autre part, les «traiter» sans laisser d’espace pour traiter leur légitimité et leurs effets à long terme dans un les cadres moraux, sociétaux et religieux des victimes pourraient blanchir le conflit sans s’attaquer à son cœur.

Les blessures morales, en particulier en dehors des États-Unis, sont mal comprises et les implications de ses différents choix de traitement sont encore moins comprises. Ce que l’on sait, c’est que dans le monde entier, ceux qui souffrent de blessures morales plus graves ont du mal à gérer leurs conflits internes et que le non-respect de ces règles peut entraîner des symptômes somatiques, un retrait de l’interaction sociale, un fonctionnement malsain des relations et des comportements à risque ou autodestructeurs. . Un traitement basé sur une volonté croissante de ressentir des émotions douloureuses, de développer une plus grande flexibilité psychologique et de comprendre et de travailler vers des valeurs personnelles, qui peuvent avoir été violées pendant le service, a démontré des avantages préliminaires pour souffrir de blessures morales. Un locataire de base de tous les programmes de traitement, cependant, semble être une volonté du thérapeute de faciliter l’expérience des sentiments de culpabilité et de honte des patients d’une manière exploratoire et sans jugement sans déplacer ou délégitimer leur présence.

Comprendre les blessures morales est d’une grande importance, étant donné le nombre d’anciens combattants qui ne semblent pas bénéficier des traitements traditionnels du SSPT, le niveau élevé de symptômes de culpabilité parmi les populations d’anciens combattants et les voix des cliniciens qui décrivent les blessures morales sans avoir les outils pour y faire face. . En outre, ce concept pourrait s’avérer pertinent pour comprendre les niveaux élevés d’épuisement professionnel chez le personnel médical et, en fait, même chez ceux dont les carrières sont confrontées à des niveaux élevés d’exposition à des scénarios moralement problématiques, tels que le journalisme. Les blessures morales offrent une occasion idéale pour des approches multidisciplinaires qui incluent l’attention aux composantes spirituelles, sociétales et psychologiques. Alors que de nombreux thérapeutes et chercheurs affirment que l’attention portée aux symptômes de culpabilité et de honte est déjà présente dans leurs traitements basés sur les traumatismes, la recherche suggère que les sentiments de trahison et de colère envers les forces militaires sont plus faciles à aborder pour les thérapeutes que les actes moralement douteux perpétrés par la victime. . Faire face à ces dilemmes moraux est beaucoup plus difficile à digérer.