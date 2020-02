«Traits psychopathiques et antisociaux sans remède»: l’expertise de 2004 qui a mis en garde contre le comportement de Fabian Tablado

Fabián Gerardo Tablado, le meurtrier qui, en 1996, a pris deux couteaux de cuisine et tué la petite amie de 113 ans, Alo Alo, 113 ans, Il a quitté la position 1 de l’unité n ° 21 de Campana, où il occupait un lit de camp dans le pavillon évangélique, prisonnier de bonne conduite qui avait bénéficié de sorties temporaires.

Il a été libéré de prison avec une peine purgée selon les calculs de la loi, Mais il y a une contradiction. Avant d’être libéré, Tablado a fait face à des compétences psychiatriques avec des résultats disparates. Les experts ont conclu que “Ne présente pas de troubles psychotiques ou psycho-organiques” et que ses facultés mentales s’inscrivent dans la normalité. Tablado a eu deux filles qui ont aujourd’hui 11 ans avec une femme qu’il a ensuite menacée. Les experts ont recommandé que le fémicide ne renoue pas avec les filles parce qu’elles manquent de «ressources yoïques» pour le faire.

D’un autre côté, ce n’était pas la seule compétence qui était pratiquée.

Ce sera également gratuit un homme avec “des traits psychopathiques et un trouble de la personnalité antisociale”, comme indiqué une étude pratiquée en avril 2004 qui est enregistré dans les dossiers judiciaires et consulté Infobae Le même rapport précise que Ce diagnostic n’a pas de remède car ce n’est pas une maladie, mais une structure de personnalité qui accompagnera Tablado jusqu’au dernier de ses jours.

“Cette analyse Cela a été fait à la demande de la Chambre d’appel de San Isidro, huit ans après sa condamnation pour féminicide. Il est clairement exprimé que Tablado est irrécupérable à cet égard. Trouble antisocial Elle nécessite un soutien psychiatrique permanent. Elle sera toujours en conflit avec la société qui cherche à briser les frontières tout le temps. Il n’y a aucun moyen de le guérir car ce n’est pas une maladie, c’est quelque chose qui en fait partie », dit-il un psychiatre prestigieux qui a eu des contacts avec le détenu et le dossier.

La même étude pratiqué par le Conseil Expert du Département Judiciaire de San Isidro lorsque Tablado avait 28 ans, a assuré que “Il ne présente aucun symptôme d’altération psychopathologique qui configure la maladie mentale psychotique (il n’est pas aliéné mental), donc ses facultés mentales s’inscrivent dans la normalité juridique”.

L’analyse se poursuit ensuite: «Dans l’état actuel des connaissances psychiatriques, basées sur des traits égocentriques, l’absence d’angoisse et le manque d’empathie, le psychopathe antisocial est inaccessible aux méthodes psychothérapeutiques et psychopharmacologiques. Plusieurs auteurs s’accordent sur “l’intraçabilité” de ces sujets du point de vue psychiatrique, et Ils soulignent en termes de danger social extrême qu’ils présentent «qu’ils doivent être contrôlés, détenus ou réinsérés socialement».

Dans le dossier qui est tombé entre les mains du juge pénal de San Isidro, Alejandro David, le même que celui déterminé comme étant gratuit, répertorié plusieurs compétences psychologiques qui ont été faites à Tablado au fil des ans à la suite de diverses demandes d’assignation à résidence ou de libertés assistées.

Mais la vérité est qu’aucune de toutes ces compétences n’interfère avec la liberté que Tablado recevra aujourd’hui. Lorsque la peine est terminée, la justice pénale ne peut rien faire, peu importe la gravité des résultats. La situation de la justice civile est différente, la seule qui puisse prendre une mesure.