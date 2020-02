Transformer les corps humains en travaux de compost, un petit essai suggère

SEATTLE – Les corps humains font une excellente nourriture pour les vers. C’est le

conclusion d’expériences pilotes avec six cadavres qui ont été autorisés à

se décomposer parmi les copeaux de bois et autres matières organiques.

Les résultats, présentés

16 février lors de la réunion annuelle de l’American Association for the

Les progrès de la science suggèrent que le compostage, également appelé

réduction, est un moyen de gérer les cadavres qui est facile sur la Terre.

L’élimination des corps humains morts peut être

un vrai problème environnemental. L’embaumement repose sur de grandes quantités de produits toxiques

liquide, et la crémation jette beaucoup de dioxyde de carbone. Mais le compostage,

quels microbes décomposent les corps en sol «est une option fabuleuse», explique Jennifer

DeBruyn, microbiologiste environnemental à l’Université du Tennessee à Knoxville

qui n’était pas impliqué dans l’étude.

En 2019, Washington est devenu

le premier état à légaliser la réduction organique naturelle comme option post-vie. A Seattle

La société appelée Recompose prévoit d’accepter bientôt des corps pour le compostage.

Dans un point de presse, le sol

scientifique Lynne Carpenter-Boggs de l’Université d’État de Washington à Pullman

décrit une expérience pilote dans laquelle six corps ont été placés dans des navires

contenu végétal contenu et régulièrement tourné pour fournir des conditions optimales

pour la décomposition. Environ quatre à sept semaines plus tard, des microbes dans le matériau

réduit les corps en squelettes.

Chaque corps a obtenu 1,5 à 2

verges cubes de matériau semblable à du sol contenant des os. Les processus commerciaux

utiliser probablement des méthodes plus approfondies pour traiter les os, a déclaré Carpenter-Boggs,

qui est un conseiller de recherche pour recomposer. Ses analyses ont également montré que

le sol résultant répond aux normes de sécurité établies par la Protection de l’environnement des États-Unis

Agence pour les contaminants tels que les métaux lourds.

Les carcasses d’animaux sont depuis longtemps transformées en un sol riche en

des moyens similaires, dit DeBruyn. “L’idée de

l’appliquer aux humains, à moi, en tant qu’écologiste et quelqu’un qui a travaillé dans

le compostage, c’est tout à fait logique, honnêtement. » La chaleur produite par occupé

les microbes ont l’avantage supplémentaire de tuer les agents pathogènes dangereux. «Stérilisation automatique»

DeBruyn l’appelle. Une fois lors du compostage du bétail, «le tas est devenu si chaud que notre

les sondes de température lisaient les graphiques et les copeaux de bois étaient

effectivement brûlé », dit DeBruyn.

Une chose pas tuée par le haut

la chaleur est constituée de prions, des protéines mal repliées extrêmement durables qui peuvent provoquer des maladies (SN: 9/9/15). Cela signifie que le compostage “ne serait pas autorisé pour

les personnes qui ont diagnostiqué la maladie de Creutzfeldt-Jakob », a déclaré Carpenter-Boggs.

Il reste à voir comment

largement adopté le processus de compostage des corps humains devient. Les législateurs

d’autres États envisagent la méthode, a déclaré Carpenter-Boggs.