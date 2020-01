Transparence opérationnelle: le gouvernement souhaite que l’opposition et les universités contrôlent les travaux publics

Le gouvernement cherchera à briser le lourd karma kirchnerista, en proie à des allégations de corruption dans les travaux publics, avec un ambitieux plan de transparence dans la passation de marchés de projets qui envisage un «contrôle social» des appels d’offres, un changement radical dans le système de passation des marchés numériques et un Observatoire fédéral des travaux, entre autres points.

Le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, a déclaré ces jours-ci qu ‘”en plus de faire des travaux, les gens exigent de l’honnêteté et de la transparence, nous respecterons donc cet engagement”. C’est le mandat que le président Alberto Fernández a demandé à l’un des principaux ministres du pouvoir exécutif pour la relance économique, mais également crucial à l’image d’un gouvernement sans défauts de corruption passés.

Selon un papier réservé du ministère des Travaux publics, auquel il a accédé InfobaeKatopodis a déjà commencé à dessiner quels seront les éléments centraux de sa gestion de la transparence. Le document, intitulé «Programme de renforcement de la qualité institutionnelle pour la transparence dans la passation des marchés de travaux publics», fixe au moins quatre objectifs centraux pour mener à bien les processus de passation des marchés de travaux.

Le ministère des Travaux publics a déjà proposé un plan de 100 jours pour sa gestion, qui envisagera trois axes: réactiver 65% des projets paralysés, déployer un programme intensif d’effectifs pour créer 20000 emplois et soutenir la programmes alimentaires avec le réseau d’eau potable dans tout le pays.

Cependant, au-delà du nombre de routes ou d’écoles qui seront construites au cours des prochaines années, le plus grand défi pour le gouvernement sera de rompre avec le mythe selon lequel la transparence et les travaux publics peuvent être compatibles dans l’univers Kirchner. Vers la rupture de ce mythe, c’est qu’il pointe le plan de Katopodis.

Dans le document réservé, il est précisé que «bien que ces dernières années, différentes actions et mécanismes aient été énoncés pour renforcer la transparence dans l’adjudication et l’exécution des projets de travaux publics, peu de progrès ont été réalisés et le pays n’a pas de Outil d’accès gratuit et gratuit qui tient compte de ces informations. »

De cette façon, au cours du mois et demi menant aux Travaux publics, l’ancien maire de San Martín a pu détecter que le système informatique actuel de passation des marchés publics (CONTRAT.AR) permet l’accès aux soumissionnaires concurrents, mais le les informations disponibles “sont limitées”, disent-ils.

En même temps, Katopodis veut qu’il y ait une plus grande présence des citoyens lors de l’évaluation de l’information agrégée des budgets de la maîtrise d’ouvrage pour mieux contrôler l’exécution des travaux.

Ainsi, dans de nombreuses offres aujourd’hui, vous ne pouvez voir que les personnes qui participent à l’offre (soumissionnaire) et le montant offert par les autres participants, mais les détails ou la ventilation du projet ou d’autres informations générales n’apparaissent pas.

Pour le ministère des Travaux publics, ce système actuel qui Non seulement il a gouverné pendant l’administration de Mauricio Macri, mais il vient aussi de l’époque où le tout-puissant ministre kirchneriste Julio de Vido s’occupait de tout le travail public de l’Argentine, fait en sorte qu’il est impossible pour les concurrents d’avoir des données précieuses pendant l’appel d’offres, en particulier lorsqu’il serait possible de contester une offre. Les prix ne peuvent pas non plus être suivis sur les marchés publics aujourd’hui.

Face à ce scénario plutôt sombre, le «Programme pour renforcer la transparence» qui a été fixé Le ministre Katopodis envisage, selon le papier élaboré jusqu’à présent, quatre axes principaux:

1- Observatoire fédéral des marchés publics de travaux. Il cherchera à créer un «espace de participation public, pluriel et ouvert», dans lequel des universités nationales et privées, des organisations internationales et des membres de l’opposition seront impliqués, dédiés à la mise en place des outils de transparence et d’intégrité dans le cadre des travaux publics. Ainsi, le gouvernement national vise à ce que les provinces et les communes adhèrent à ce dispositif pour avoir «une plus grande diffusion de ces politiques de transparence, leur harmonisation réglementaire et l’intégration des instruments d’enregistrement et de suivi des œuvres dans le but de simplifier la participation des PME de la construction et de faciliter l’externalisation des coopératives et des entreprises de l’économie sociale ».

À ce stade, le ministère des Travaux publics a fixé un délai de 45 jours pour effectuer un appel et déterminer les organismes qui participeront à cet observatoire fédéral, ainsi que la définition d’un règlement et la portée de cet espace.

2-Contrôle social des travaux publics. Katopodis a entrepris de promouvoir la participation des organisations internationales et des organisations de la société civile pour «assurer un suivi dans tous les processus d’embauche et d’exécution, où les citoyens peuvent suivre l’avancement de chaque travail et contrôler les anomalies», telles que Tenez le document.

Parallèlement, l’élaboration d’indicateurs géographiques et thématiques sera encouragée comme critère d’évaluation et de sélection des travaux. Afin d’éviter la cartellisation des fournisseurs, un fait répété à l’époque kirchneriste et au cœur des plaintes qui ont été déposées contre De Vido, le gouvernement vise désormais à élaborer des «lignes directrices pour l’évaluation active d’un registre des fournisseurs qui facilite l’accès aux récompenses de manière transparente» .

Ainsi, il est proposé que dans 30 jours soit créée la «Cellule Transparence des Travaux Publics», qui fera partie de la structure organique du ministère Katopodis. Cette unité abaissera en pratique les lignes directrices de ce nouveau système d’appel d’offres.

3-Transformation numérique des processus d’embauche. À l’heure actuelle, les procédures administratives de la location, à partir du processus de sélection de l’entreprise contractante et à la suite de son évaluation technique et financière, sont effectuées sur papier ou à travers des images qui empêchent son utilisation intelligente, produisent peu d’efficacité dans le contrôle interne et entraver l’accès à l’information. Afin d’éviter tout cela, le plan de transparence cherche maintenant à créer une «Direction de la qualité des achats institutionnels», à partir de laquelle «des procédures de consultation transparentes seront développées à travers l’installation et l’utilisation obligatoire de celles-ci pour la préparation des projets. du cahier des charges de clauses particulières d’ampleur économique pertinente (dépassant un seuil prédéterminé par la réglementation) ou d’importance socio-économique (à la discrétion de l’entité adjudicatrice) ».

D’un autre côté, il va moderniser les méthodes d’inspection de l’avancement des travaux, grâce à l’intégration de technologies permettant de contrôler à distance et de manière audible le respect des engagements.

Pour tout cela, des sources proches de Katopodis ont avancé Infobae qui sont déjà en cours d’examen images satellites, vols de levés photographiques et utilisation de drones de capture d’images dans le but de les utiliser pour le contrôle et la nouvelle détermination du paiement préalable, ainsi que pour mesurer l’impact des travaux dans leur contexte. Dans les 60/90 prochains jours, une réforme de la réglementation sera effectuée et sera soumise à l’Office National des Marchés pour être appliquée dans le programme CONTRAT.AR.

4-Gouvernement ouvert et transparence. Aux quatre points du plan qui a élaboré Travaux publics, on cherche à lancer un portail «Travaux publics Données ouvertes». C’est-à-dire la publication de toutes les informations relatives aux appels d’offres, aux soumissionnaires, à l’exécution et aux indicateurs des travaux afin qu’ils puissent être consultés et analysés librement par la population.

Ainsi, il est établi que dans un délai de 30 jours, les informations disponibles sur les projets de travaux en cours et ceux qui ont été dûment exécutés au cours des années 2017, 2018 et 2019 seront publiées sur un portail web, relevant du domaine du Ministère, sont dire tout au long de l’ère macro. Il n’y aura pas de révisionnisme du passé kirchneriste dans les travaux publics.

Katopodis a averti que «nous avons trouvé un pays paralysé et un ministère dynamité. Nous réactiverons le travail public avec transparence et dialogue ». L’axe de la transparence peut être votre plus grand défi.