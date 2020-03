Transport confirme la baisse des déplacements et demande à persévérer en confinement | Couverture

La secrétaire générale du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, María José Rallo del Olmo, qui a comparu ce samedi lors d’une conférence de presse de Moncloa, a offert des données sur l’utilisation des transports publics et a noté que “chaque jour moins de déplacements les gens et que le confinement fonctionne bien. “

Après avoir présenté des données sur la diminution de l’utilisation et de l’occupation par les citoyens de différents moyens de transport public, Rallo del Olmo a déclaré qu ‘”il est commode de persévérer” et de “maintenir la discipline” de l’emprisonnement pour le “bien de nous tous”, car Les mesures prises “semblent suffisantes”.