Trap & roll: Wos, Ciro, Duki et Paranoid Mice au bout du Cosquín Rock

“Ce qui s’est passé, c’est le piège de Cosquín” Dans le précédent, le festival le plus grand, le plus fédéral et le plus historique du pays a enduré dans ses réseaux sociaux la haine de milliers de followers indignés par le nombre d’artistes de rap qui ont fui sur la grille de leur 20e anniversaire.

Mais sur le vrai plan 65 000 personnes savaient de première main que s’il y avait une chance de craquer, les artistes seraient les premiers à la sceller. En compagnie de son fils Alejandro, Andrés Ciro Il a ouvert le micro pour Wos pour une version fiévreuse et intense des “Pistolets”, poux classiques. En outre, Gardelitos et Cazzu ils ont croisé dans leurs spectacles respectifs: la reine du piège a mis une chemise du groupe fondé par Korneta Suarez pour chanter “Call Me” et, plus tard, il a invité Eli Suárez et sa guitare à “Pénalités et problèmes”.

Plus tôt, le considérant Wos Il avait été l’un des plus peuplés du dimanche après-midi: sa puissance liée au palais le plus rocailleux et le moment devenu doublement familier, avec une multitude d’enfants sur les épaules de leurs parents. Avec le soutien de son groupe – Guillermo Salort (batterie), Fran Azorai (claviers), Natasha Iurcovich (basse) et Facundo Yalve (guitare) -, le rappeur a gardé le feu sacré allumé dans “Luz Delito”, par adn ricotero, et continué en “Kangaroo”, l’un des tubes les plus chantés du festival.

Il s’est également inquiété de l’importance de la réunion – “nous sommes les nouveaux et ceux du rock toujours / dansant pour battre la mort” -, et a souligné son profil plus mélodique avec “Terrace” et “Melon Wine”.

Emu par le pogo agité et la réception ondulante des chiffons, Valentine Olive Il a trouvé le pied idéal pour saluer la patrie du rock: «Endurance Gardelitos, endurance La Vela … c’est pour tous les giles qui croient que nous ne sommes personne“Il a contesté Wos avant de renverser “Purple”, le dernier.

Les puristes, d’un côté et de l’autre, ont eu leur récompense Duki et Souris paranoïdes, qui a concentré le plus d’attention dans les dernières heures du festival, déjà dans la juridiction de lundi.

“Et nous dansons sans culpabilité, je sais qu’au fond tu aimes ça», Duki a chanté face à cette foule traditionnellement rock qui n’a eu aucun problème à se casser les hanches et à s’abandonner à son irrésistible flux et son charisme magnétique. Mauro Ezequiel Lombardo Il était venu sur la scène avec un casque de rugbier avec le logo Iron Maiden sur le front, soutenu par les bases de Orodembow secouer “Rockstar” et remonter le moral à l’heure indiquée.

De là, il dosait son énergie pour essayer ses différents costumes: le cannabis romantique de «Je t’ai apporté des fleurs», le voyou sans vergogne de «J’aime les simples», les mains sur les fils de «Hello Cotto», le pilote de l’autoroute vers l’enfer de “Quavo”.

“Voulez-vous être le nouveau Duki de votre bloc?», A demandé Ivan Noble, prenant Sid Vicious à l’écart pour corriger les versets de« All Behind and God of 9 ». C’était pendant le spectacle de Les chevaliers de la brûlure, qui fait également ses débuts dans Cosquín Rock, et la mention donne une raison involontaire au chiffonnier quand il chante que “#ModoDiablo sont des Sex Pistols”.

“Profitez de cette décennie qui sera dorée. Nous sommes l’avenir, vous êtes l’avenir, nous les jeunes, nous sommes“Duki a prédit et a invité une version finale, d’abord avec le hit absolu de” Drip “puis en invitant Neo Pistea, Cazzu, Lucho SSJ et Obie Wanshot pour le remix de l’hymne du genre “Tumbando el club”.

Après la bande-annonce de “Rocanrol Cowboys”, un documentaire qui porte au présent l’intimité des premières années de Souris paranoïdes, le groupe dirigé par Juanse Il a mis le quota nécessaire de rocanrol pour terminer le festival comme il devait se terminer. Une apparence forte et moyenne, n’épargnant aucun classique et brûlant les vaisseaux depuis le début, avec un poker invincible: “Lien”, “Le Centaure”, “Le Vampire” et “Vice”.

Parmi les classiques de niche (“Elle est de mon côté”), les zapadas hypnotiques (“La nave”) et les roquettes de bar (“Destroyed roll”), ils sont sortis officiellement vers la fin selon leur statut de légendes. “Vive le rock, vive l’Argentine”, a conclu un sobre Juanse.

“Quelle chance que nous croyions tous les deux au rock and roll … sans même savoir de quoi il s’agit” Ici, vous pourriez également penser à une autre réponse à l’intégrisme qui a marqué l’agenda des jours avant le festival. Cette fois bouche de Babasonic et dans les versets des “Théoristes”.

Enveloppé dans l’eau salée des nouvelles vagues, entre les spectacles de Neo Pistea, Ysy A et Cazzu, le groupe dirigé par Adrián Dárgelos Il redevint cohérent dans son caméléonisme et se démarqua dans un cadre purement urbain. Ethique, esthétique et mouvement permanent dans un groupe de près de 30 ans de tournage, qui reste jeune et avec un travail vivant.

Tout comme les chiffons et leurs dj, les Babasonic sept se sont alignés sur une scène centrale tandis que les pétales menés d’une rose ronde ont à peine brisé l’obscurité pour fleurir et se flétrir, selon la chanson: “Cretino” et “Les autres” étaient les deux premiers .

José Palazzo, Cosotin Rock factotum, a mis de côté le maniement et le contrôle de la situation pendant quarante minutes pour se rendre au rock and roll: avec son groupe Rouge & Roll, ils ont joué sur la scène de Cordoue X et invités à chanter pour Fernando Ruiz Diaz. Ensuite, il a repris son rôle de mandamás pour donner une nouvelle au public du rock: pour la seule fois, Cosquín Rock aura son édition de Buenos Aires, les 10 et 11 octobre prochains.