Travaux publics: le gouvernement convoquera les universités pour surveiller les prix de location

Avant les premières annonces liées aux plans de travaux publics, le ministre de la région, Gabriel Katopodis, Il n’a pas tardé à préciser qu’il y aura deux instances de contrôle pour l’embauche qui seront lancées. D’une part, une «Cellule Transparence» sera créée au sein du Ministère des Travaux Publics, mais il n’a pas été précisé qui l’intégrera et s’ils nommeront des experts ne faisant pas partie de la structure ministérielle. Et en même temps, nous allons également aller de l’avant avec un «Observatoire fédéral», qui sera intégré par les universités publiques et privées.

L’objectif est qu’il y ait un suivi étroit de tout ce qui est résolu en termes de répartition des fonds pour les travaux publics et aussi de la manière dont les projets prioritaires seront choisis.

Ces axes sur lesquels Katopodis travaille ne sont pas occasionnels. Le président lui-même, Alberto Fernández, avait déjà avancé dans son discours devant l’Assemblée législative qui garantirait la transparence des travaux publics. Il s’agit d’une réponse aux grands soupçons de corruption qui ont éclaboussé le gouvernement de l’actuelle vice-présidente, Cristina Kirchner. Cette ombre oblige la nouvelle administration à permettre à tous les mécanismes possibles d’avoir plus d’instances de contrôle, tant en termes de dépenses que de choix de travaux.

Le gouvernement a annoncé le plan jeudi Il y a Argentine, qui consistera en un investissement de 9 000 millions de pesos, soit un peu moins de 150 millions de dollars. L’objectif sera d’aider principalement les municipalités de tout le pays dans les petits travaux, du pavage à la construction de bicisendas ou à l’aménagement de trottoirs ou d’aménagements pluviaux.

Avec ce plan, comme annoncé Alberto FernandezL’idée est que quelque 20 000 emplois sont créés, dont la moitié pour les femmes, tant de l’État que du secteur privé. Les PME de la construction auraient un privilège au moment de la sélection.

Il s’agit de la première annonce concrète liée aux travaux publics, au moment même où trente jours du gouvernement d’Alberto Fernández étaient remplis. Selon Katopodis, dans environ 60 jours le plan concret lié aux travaux publics sera présenté, qui aura trois axes. L’un d’eux est lié au programme Argentina Hace, c’est-à-dire de petits travaux pour des localités de tout le pays, qui nécessitent de faibles investissements et génèrent rapidement des emplois.

Un autre des axes sera l’annonce de travaux qui, selon le ministre, sont retardés depuis plus de 30 ans, tant en termes de parcours tels que les aqueducs, les parcours et les hôpitaux. Et un troisième axe sera lié aux travaux relatifs à l’accès à l’eau potable et aux égouts à travers le pays, ce sur quoi le gouvernement de Mauricio Macri avait déjà fait de gros progrès, via Aysa.