Très peu de nourrissons semblent tomber malades avec le nouveau coronavirus

Alors que l’éclatement d’une nouvelle

le coronavirus continue, les nourrissons semblent être largement épargnés.

Une nouvelle étude recensant les cas de nourrissons hospitalisés pour le virus en Chine du 8 décembre au 6 février n’en a trouvé que neuf. Les enfants, âgés de 1 à 11 mois, avaient de la fièvre, de la toux ou d’autres symptômes respiratoires légers. Aucun n’a développé de complications graves de la maladie, maintenant connue sous le nom de COVID-19, Zhi-Jiang Zhang de l’Université de Wuhan et ses collègues rapportent en ligne le 14 février dans JAMA.

Les résultats pourraient signifier que les bébés

sont moins sensibles au virus ou peuvent simplement avoir un risque moindre d’être

exposés, notent les chercheurs. Il est également possible que les bébés qui deviennent

les malades ont un cas si bénin qu’ils ne sont pas vus par un médecin. La totalité de la

les nourrissons identifiés avaient au moins un membre de la famille infecté et sont tombés malades

après que leurs proches soient tombés malades.

Plus de 63 000 personnes ont

a été signalé infecté en Chine continentale au 14 février, une forte augmentation

de la plupart des estimations précédentes qui apparaissent en raison de changements dans la façon dont la Chine identifie

cas de la maladie.

Une autre étude sur COVID-19

et les bébés, publiés en ligne le 12 février dans le Lancet, n’ont trouvé aucune preuve que les mères en fin de grossesse

la césarienne pourrait transmettre le virus à leurs bébés avant ou pendant

naissance.

Les mères ont été admises à l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan du 20 au 31 janvier. Des échantillons de liquide amniotique prélevés sur six femmes enceintes qui ont développé une pneumonie au COVID-19 et ont subi des césariennes étaient négatifs pour le virus, tout comme les prélèvements de gorge des nouveau-nés. Le sang du cordon ombilical et le lait maternel de la mère ont également été testés négatifs, rapportent Yuanzhen Zhang de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan et ses collègues.

Comme les femmes étaient dans leur

troisième trimestre, on ne sait pas si le virus peut se propager à un fœtus en

les premiers stades de la grossesse et les effets que cela peut avoir. Ce n’est pas clair non plus

si la transmission peut se produire pendant l’accouchement vaginal.

Les médias d’État chinois ont rapporté

le 5 février qu’un bébé d’un jour avait contracté COVID-19, élevant

craintes de transmission à la naissance. Mais les bébés ne semblaient pas acquérir une

l’infection de leurs mères de cette manière lors d’épidémies de SRAS et de MERS,

causés par des coronavirus similaires à celui derrière COVID-19. Et il n’y en avait pas beaucoup

les enfants malades de ces maladies.