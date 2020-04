Trois accusés dans un stratagème de corruption de la FIFA plaident non coupable devant un juge américain

NEW YORK, 9 avril (.) – Deux anciens dirigeants de 21st Century Fox et une société sud-américaine de marketing sportif ont plaidé non coupables jeudi à New York pour des accusations criminelles contre eux dans le cadre d’une enquête approfondie sur la corruption dans le football.

Les anciens dirigeants de Fox, Hernán López et Carlos Martínez, et la société uruguayenne Full Play Group SA ont présenté leur déclaration devant la juge de district Pamela Chen dans une procédure menée par téléphone.

Les deux hommes et l’entreprise ont été inculpés lundi de fraude par fil et de blanchiment d’argent.

Les accusations des procureurs allèguent que les accusés ont soudoyé des officiels de football pour obtenir des droits de commercialisation de tournois, en utilisant des sociétés écrans et des contrats de consultation factices pour dissimuler le système.

Les accusations sont un nouveau chapitre dans une enquête approfondie sur la corruption à la FIFA que les procureurs américains ont révélée en mai 2015.

Plus de 40 personnes et entités ont été inculpées depuis 2016 et 26 personnes ont plaidé coupable.

Le Paraguayen Juan Angel Napout, ancien président de Conmebol, et l’ancien patron de football brésilien José María Marín ont été condamnés à la prison après un procès en 2017.

Marín, 87 ans, a obtenu une libération anticipée en mars en raison du risque pour la santé posé par la pandémie de coronavirus pour les détenus âgés. Napout, 61 ans, cherche également à sortir de prison.

(Rapport de Jonathan Stempel à New York; édité en espagnol par Javier Leira)