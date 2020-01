Trois entrepreneurs renforcent la stratégie de Wayra en Europe | Entreprend

Wayra, le réseau de centres d’innovation ouverte de Telefónica, renouvelle trois postes de direction clés pour le marché européen et a nommé Bruno Moraes directeur de Wayra UK, Florian Bogenschütz directeur de Wayra Allemagne et Marta Antúnez, directrice de Wayra Barcelona .

L’objectif est de coordonner les investissements dans les startups, leur évolutivité globale et le développement commercial du portefeuille de plus de 500 startups dans le domaine de l’innovation ouverte de Telefónica.

Le directeur mondial de l’entrepreneuriat de Telefónica, Miguel Arias, explique à propos des nouveaux administrateurs que «les trois ont une expérience réussie en tant qu’entrepreneurs et investisseurs, et connaissent l’industrie et les entreprises de télécommunications. Marta, Bruno et Florian apporteront leur expérience à Wayra et l’appliqueront pour ouvrir l’innovation d’entreprise. »

Le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, au centre des talents mondiaux

Le nouveau directeur de Wayra Au Royaume-Uni, Bruno Moraes a plus de 12 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et près de 10 ans en tant que consultant en télécommunications pour les marchés d’Europe et d’Amérique latine.

Il a précédemment cofondé et COO de Beegol, une startup qui utilise l’apprentissage automatique pour aider les entreprises de télécommunications à améliorer leurs services à large bande et Wi-Fi. Ingénieur de formation, Bruno a fondé et dirigé Stogas, une entreprise de stockage souterrain de gaz au Brésil pendant sept ans. En tant que consultant, il a été directeur associé chez McKinsey & Co pendant près de 10 ans, où il s’est concentré sur les télécommunications et la technologie dans plus de 25 marchés.

Dans le cas de l’Allemagne, Florian Bogenschütz, ancien fondateur et PDG d’Airgreets, une startup centrée sur le service de partage de logement, dirigera le positionnement de Wayra dans le pays. En outre, il a précédemment travaillé comme consultant pour Deutsche Telekom dans le développement de programmes intra-entrepreneuriat.

Bogenschütz s’engage à offrir aux startups un développement commercial conjoint de manière plus résiliente et stratégique, afin d’aider les entrepreneurs à générer de nouvelles relations avec les clients et les entreprises de manière exponentielle.

Enfin, Marta Antúnez rejoint la nouvelle directrice du hub à Barcelone.

Co-fondatrice et PDG de dress2b, startup du secteur de la mode, et ChicPlace, une place de marché de boutiques de charme qu’elle a revendue à Ventures e-shop en 2016. Par la suite, elle a dirigé le lancement de la startup Ulule, la première en Espagne, en tant que directrice générale. plateforme de crowdfunding en Europe, et a été directrice de Digital Ventures chez RocaSalvatella, où elle a dirigé les domaines de l’innovation ouverte et de la création d’entreprise, élargissant sa relation avec l’écosystème entrepreneurial.

Wayra et Telefónica renforcent ainsi son engagement en faveur de l’innovation ouverte.

Actuellement, plus de 130 startups font déjà affaire avec la multinationale espagnole et l’objectif est de porter le nombre à 200 en 2020.