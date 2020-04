Trois façons de faire des médicaments contre le coronavirus à la hâte

Mark Denison a commencé à chercher un médicament pour traiter le COVID-19 près d’une décennie avant que la contagion, provoquée par un nouveau coronavirus, ne dévaste le monde cette année. Denison n’est pas un prophète, mais il est un virologue et un expert de la famille des coronavirus souvent mortels, dont les membres ont également provoqué l’épidémie de SRAS en 2002 et l’éruption du MERS en 2012. C’est un grand groupe viral, et «nous étions jolis une autre émergera bientôt », déclare Denison, qui dirige la division des maladies infectieuses pédiatriques au Vanderbilt University Medical Center.

Un virus est une bête inhabituelle. Il s’agit essentiellement d’un amas de matériel génétique qui s’intègre dans une cellule et reprend une partie de la machinerie moléculaire de la cellule, l’utilisant pour assembler une armée de copies virales. Ces clones ont éclaté hors de la cellule, la détruisant et continuent à infecter les cellules voisines. Les virus sont difficiles à tuer complètement en raison de leur intégration cellulaire – ils se cachent dans leurs hôtes. Et ils ont des taux de reproduction explosifs. Parce que l’éradication totale est si difficile, les médicaments antiviraux visent plutôt à limiter la réplication à de faibles niveaux qui ne peuvent pas nuire au corps.

En 2013, Denison et Ralph Baric, un chercheur sur les coronavirus à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont identifié un site vulnérable sur une protéine commune à tous les coronavirus qu’ils avaient examinés, un point clé pour la capacité du microbe à se reproduire. Si cette capacité est entravée, un coronavirus ne peut pas provoquer une infection généralisée. Quatre ans plus tard, des chercheurs des deux laboratoires ont repéré un composé qui agissait sur ce site protéique. Il était assis, inutilisé, dans une grande bibliothèque de composés antiviraux créée par le géant des biotechnologies Gilead Biosciences. Les scientifiques ont obtenu un échantillon et, dans des éprouvettes et des expériences sur des animaux, ont montré que le médicament, appelé remdesivir, arrêtait le mécanisme de réplication de plusieurs variantes de coronavirus.

Ainsi, début janvier, lorsque les alarmes ont sonné vers -SARS-CoV-2, Denison et Baric ont alerté leurs collègues de Gilead qu’ils étaient assis sur un traitement potentiel. En grande partie en raison de son activité contre d’autres souches de coronavirus dans les études animales de Denison et Baric, le remdesivir a été mis à la disposition des patients pour une «utilisation compassionnelle» en janvier. En mars, Gilead avait précipité le composé dans deux essais sur l’homme, prévoyant de tester l’innocuité du médicament et les doses les plus efficaces sur environ 1 000 patients malades sur plusieurs mois; les autorités sanitaires chinoises ont entamé deux essais similaires. Pendant ce temps, Denison, Baric et un groupe de leurs collègues de l’Université Emory ont identifié un autre composé, appelé EIDD-2801, qui atteint la même vulnérabilité virale. Début avril, ils ont publié des résultats montrant que chez la souris, la nouvelle substance aidait à respirer et réduisait la quantité de nombreux coronavirus. Dans des expériences en éprouvette avec des cellules pulmonaires humaines, cela a considérablement entravé le SRAS-CoV-2.

Plusieurs laboratoires à travers le monde, comme Denison et Baric, ont accumulé des années d’expérience en fouillant sur le fonctionnement interne des coronavirus en raison du SRAS et du MERS. Au moment où le nouveau coronavirus a été génétiquement séquencé et sa structure révélée, les scientifiques avaient déjà identifié les enzymes et les protéines que la plupart des coronavirus utilisent pour se propager d’une cellule humaine infectée à une autre et ont également compris que le corps pouvait créer une réponse inflammatoire trop agressive lorsque le cellules pulmonaires infectées par le virus.

Grâce à ce travail, trois stratégies principales pour empêcher le virus ont émergé alors que les laboratoires se sont tournés vers la menace actuelle. Une stratégie consiste à trouver des composés comme le remdesivir et l’EIDD-2801 qui gomment la machinerie reproductrice du virus lorsqu’il pénètre dans une cellule cible. Une deuxième consiste à empêcher le virus, comme un videur à l’extérieur d’un bar, d’entrer et d’infecter ces cellules en premier lieu. La troisième approche consiste à étouffer la réponse dangereusement hyperactive du système immunitaire, une «tempête de cytokines» qui peut noyer une victime dans une masse de congestion et de cellules des voies respiratoires mourantes.

Pour trouver ces médicaments, les chercheurs se sont tournés vers la liste de la Food and Drug Administration de quelque 20 000 composés approuvés pour l’utilisation humaine et ont parcouru les demandes de brevets pharmaceutiques à la recherche de composés dotés de mécanismes d’action prometteurs. L’objectif était de trouver des médicaments qui ont été au moins partiellement développés, en évitant des années de fabrication à partir de zéro de molécules thérapeutiques. Le Milken Institute, un groupe de réflexion sur la promotion de la santé, a dénombré 133 traitements expérimentaux au COVID-19 à la mi-avril. Environ 49 de ces thérapies sont précipitées dans les essais cliniques. Leur efficacité chez l’homme n’est pas encore connue, et les scientifiques avertissent que de tels médicaments, comme d’autres antiviraux, ne sont probablement pas des remèdes. Mais ils pourraient réduire suffisamment les symptômes pour donner au système immunitaire des patients une chance de vaincre le virus par eux-mêmes.

BOUCHONS DE COPIE

Parce que tous les coronavirus utilisent le même mécanisme moléculaire pour se reproduire, dit Baric, ce mécanisme, qui implique l’enzyme nsp12, était une cible évidente. Nsp12 corrige normalement les erreurs commises par l’enzyme de réplication principale, l’ARN polymérase, car il assimile de nouvelles particules virales. Mais le remdesivir semble se frayer un chemin dans la structure de nsp12, le désactivant. Par conséquent, l’usine de copie du virus devient bâclée et produit moins de nouveaux virus.

EIDD-2801, le composé avec des résultats prometteurs sur les animaux et les éprouvettes signalés début avril, vise la même enzyme virale. Mais contrairement au remdesivir, qui doit être administré par voie intraveineuse, EIDD-2801 peut être pris sous forme de pilule. Pour cette raison, Baric et d’autres chercheurs enquêtant sur EIDD-2801, y compris George Painter, professeur de pharmacologie et président de l’Emory Institute for Drug Development, qui a d’abord produit le médicament, soupçonnent qu’il pourrait finir par être plus largement utilisé que le remdesivir.

En 2018, Painter et ses collègues ont identifié l’activité d’EIDD-2801 lors d’une recherche d’un médicament universel contre la grippe. Lorsque le SRAS-CoV-2 est apparu, le groupe de Painter a immédiatement changé d’orientation. L’EIDD-2801, comme le remdesivir, inhibe les opérations d’auto-copie du coronavirus, mais il fonctionne également contre les variantes du virus avec une mutation qui les a rendues résistantes au médicament Gilead. De plus, EIDD-2801 est efficace contre une multitude d’autres virus à ARN, il pourrait donc servir d’antiviral polyvalent, tout comme certains antibiotiques peuvent agir contre une grande variété de bactéries. Pour COVID-19, explique Wayne Holman, co-fondateur de Ridgeback Biotherapeutics, basé à Miami, qui a autorisé le médicament et prévoit des essais cliniques, l’objectif est d’avoir une pilule qui peut être prise par les patients à domicile au début de la maladie pour l’empêcher de progresser.

INFECTION BLOQUANTE

Pour empêcher le SRAS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules, les scientifiques tentent de développer des anticorps qui se verrouillent sur la protéine virale qui facilite l’entrée des cellules, une partie du virus connue sous le nom de pointe. Certains de ces anticorps neutralisants, constitués d’une protéine appelée immunoglobuline, peuvent provenir du sang de patients qui ont déjà éliminé le virus. Plusieurs centres médicaux, dont l’hôpital Johns Hopkins et la clinique Mayo, recueillent le plasma sanguin des survivants et le recherchent pour les anticorps. Dans une technique connue sous le nom de thérapie convalescente, les médecins la transfusent ensuite à des patients hospitalisés souffrant d’une détresse respiratoire aiguë potentiellement mortelle. Les premières études de quelques-uns de ces patients suggèrent que l’approche peut fonctionner – les symptômes de certains patients se sont améliorés et les niveaux de virus dans leur corps ont chuté – mais le travail est très préliminaire.

Takeda Pharmaceuticals, une entreprise japonaise, recueille également du plasma de patients COVID-19 récupérés pour identifier les anticorps. Dans ce plasma, la société identifie les anticorps qui présentent le plus d’activité contre le SRAS-CoV-2. En utilisant ces anticorps comme modèle, les chercheurs de Takeda prévoient de synthétiser un lot de versions encore plus actives pour créer un puissant cocktail d’inhibiteurs d’infection, explique Chris Morabito, responsable de la recherche et du développement des thérapies dérivées du plasma. La thérapie – TAK-888 – pourrait entrer dans les essais cliniques d’ici la fin de l’année, dit Morabito; le nombre «888» représente «triple fortune» en chinois. Plusieurs autres fabricants de médicaments, dont Regeneron et Vir Biotechnology, génèrent leurs propres anticorps thérapeutiques et disent qu’ils seront également testés chez les patients cette année.

Une autre stratégie de blocage se concentre sur le site d’accueil cellulaire que le virus utilise. Josef Penninger, biologiste moléculaire à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et fondateur de la société pharmaceutique Apeiron Biologics, essaie d’attirer le virus loin d’un récepteur chimique appelé ACE2 dans la paroi externe des cellules pulmonaires. La protéine de pointe du coronavirus se lie à ce récepteur. Il y a plusieurs années, le laboratoire de Penninger a synthétisé une version leurre d’ACE2. Dans des expériences en éprouvette, les scientifiques ont découvert que la molécule synthétique – APN01 – attirait les coronavirus loin des vraies cellules des voies respiratoires humaines. Le virus s’est enfermé dans le leurre et y a été abandonné. «Nous bloquons la porte du virus et, en même temps, protégeons les tissus», déclare Penninger. Apeiron prévoit des essais cliniques plus tard cette année pour APN01, qui doit être administré à l’hôpital en perfusion à des patients malades.

SURREACTIONS

Chez les patients COVID-19 les plus malades, une masse de liquide de type mucus s’accumule dans les poumons, empêchant les cellules d’absorber l’oxygène. Ce sont les patients qui ont besoin de ventilateurs. L’accumulation de liquide est le résultat d’une réponse immunitaire hyperactive qui implique un produit chimique de signalisation appelé interleukine-6 ​​(IL-6). Les sociétés de biotechnologie, dont Regeneron et Genentech, ont fabriqué des anticorps synthétiques qui peuvent se lier à l’IL-6 et couper l’appel à l’action qu’il envoie.

Northwell Health, un grand réseau de 23 hôpitaux basé à Long Island, NY, est l’un des plus d’une douzaine de centres participant aux essais cliniques des bloqueurs de l’IL-6, explique Kevin Tracey, directeur général des Feinstein Institutes for Medical Research, qui dirige les essais sur les sites de Northwell. «Les hôpitaux sont inondés de patients très malades souffrant de pneumonie grave et de détresse respiratoire aiguë», explique Tracey. «Les médicaments IL-6 ont un mécanisme d’action plausible. Je suis optimiste, ils fonctionneront. “

Aucune de ces approches n’est un remède. Denison dit que les médicaments en cours de développement peuvent «réduire la gravité» d’un épisode avancé de COVID-19, surtout s’ils peuvent être administrés lorsque des symptômes initiaux – toux légère, douleurs musculaires ou légère fièvre – apparaissent pour la première fois. Dans un avenir prometteur, une combinaison de diverses thérapies pourrait être en mesure de contrecarrer le virus sur plusieurs fronts différents, de la façon dont un cocktail d’antiviraux peut repousser une infection par le VIH / sida. En limitant les symptômes, les médicaments peuvent empêcher certains patients de sortir de l’hôpital et éloigner les patients hospitalisés des ventilateurs. Ils peuvent servir de pont vers la survie alors que d’autres scientifiques se précipitent pour développer le véritable tueur de virus: un vaccin.

