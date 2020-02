Trois personnes ont été observées pour d’éventuels cas de coronavirus à Buenos Aires et Tierra Del Fuego

Trois cas suspects de coronavirus ont été confirmés au cours des dernières heures à Buenos Aires et Tierra Del Fuego, et sont sous observation en attendant confirmation de la présence ou non de la maladie.

Sources du ministère de la Santé de Buenos Aires informées Infobae qu’un éventuel porteur de virus âgé de 18 ans est traité à Ezeiza et que dans les prochaines heures, il sera résolu si la situation justifie l’isolement. Alors que le deuxième cas suspect à Buenos Aires concerne un Homme de 59 ans qui est soigné au Sanatorium de Las Lomas dans la ville de San Isidro. Les deux images sont évaluées car ce sont des personnes qui ont traversé des endroits où le coronavirus a circulé et qui ont des images fiévreuses.

En ce qui concerne l’état de santé du jeune de 18 ans, du portefeuille provincial de la santé, ils ont signalé qu’il s’était rendu en Italie le 2 février et qu’il avait quitté ce pays avant que la présence du virus n’y soit confirmée. “Très probablement, il n’a pas attrapé le coronavirus, mais tout le protocole est suivi par précaution », a clarifié les mêmes sources du portefeuille qui Daniel Gollán.

Pour sa part, l’homme qui est hospitalisé dans la clinique privée de San Isidro s’est également rendu en Italie mais a rapporté Il n’était pas en contact avec des personnes atteintes de la maladie et qui n’étaient même pas dans les zones où la présence du virus avait été signalée.

Alors que le troisième cas possible de coronavirus qui est sous observation, confirmé mercredi, s’est produit à Terre de Feu. Il s’agit d’une personne de Taiwan, qui s’est arrêtée à Buenos Aires et est arrivée à Ushuaia pour embarquer pour un voyage à bord d’un bateau de croisière. Après avoir activé le protocole, Le patient a été isolé et les résultats devraient être confirmés jeudi pour confirmer ou exclure le virus.

Ce mercredi à midi, le ministre de la Santé de la Nation, Ginés González García Il a indiqué qu’il n’y avait jusqu’à présent aucun cas confirmé de coronavirus dans le pays. Essayant d’apporter la tranquillité à la population, il a évoqué les contrôles sanitaires en cours: «Tous les contrôles s’additionnent, mais le plus important est l’auto-référence, c’est-à-dire de signaler les symptômes. Je ne vois pas que dans le cas du Brésil, nous devons changer quelque chose. Pas de panique. Nous ne voulons pas de panique collective», A-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«En Chine, la maladie perd de sa force. J’espère que si le coronavirus arrive dans le pays, il sera en retard ou, en tout cas, à un moment où nous aurons une réponse thérapeutique pour le contrôler. » Il a également déclaré que l’ensemble du système scientifique mondial s’efforçait de trouver un vaccin contre le coronavirus et a déclaré que depuis le milieu du mois prochain, des vaccins gratuits contre la grippe et le pneumocoque seront disponibles dans le pays “, a ajouté le ministre.

Pour sa part, la secrétaire de Border Health, Claudia Madies, a déclaré que les aéroports devaient adapter préventivement le protocole général. Le responsable a expliqué que les compagnies aériennes doivent faire une annonce en vol, invitant et obligeant tous les passagers et membres d’équipage à déclarer s’ils sont malades. De plus, chaque compagnie aérienne doit signer une déclaration informant si elle a transporté des passagers présentant une pathologie. “En cas d’identification, ils devraient en informer les autorités sanitaires frontalières”, a-t-il expliqué.

Carla Vizzotti, Secrétaire à l’accès à la santé, a déclaré que les quelques Argentins ou touristes dans le pays qui ont déclaré avoir des symptômes similaires à la maladie jusqu’à présent n’ont pas été diagnostiqués positivement, ajoutant que le seul Argentin infecté jusqu’à présent a souffert de la maladie au Japon et son état de santé est bon aujourd’hui. Dans les deux cas, la maladie a été exclue.