Troisième jour consécutif d’échange de projectiles entre Gaza et Israël | Monde

Pour la troisième journée consécutive, les milices palestiniennes à Gaza ont lancé des projectiles contre Israël, qui a de nouveau riposté par des bombardements contre des cibles du Hamas dans l’enclave, dans une vague de tension à la frontière qui a commencé après l’annonce du plan de paix de l’État mardi. Unis.

Pour le moment, il n’y a eu aucun décès, même si les tirs de roquettes se poursuivent et génèrent des réponses d’Israël, qui a intercepté deux lancements ce soir et, jusqu’à présent, et comme d’habitude, n’a attaqué que les objectifs militaires du mouvement islamiste du Hamas, qui gouverne de facto l’enclave depuis 2007 et qui est responsable de toutes les actions qui en découlent.