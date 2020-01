Trop vieux? Trop lent? Non! Des marathoniens débutants pourraient ajouter des années à sa vie

LONDRES, 6 janvier (.) – Les personnes qui courent un marathon pour la première fois peuvent ajouter des années et récolter les fruits de la baisse de la pression artérielle et des artères plus saines, même si elles relèvent le défi au milieu de la vie, ont-elles montré Recherche publiée lundi.

“Il semble qu’il ne soit jamais trop tard”, a déclaré la co-chercheuse principale Charlotte Manisty de l’University College London.

L’étude Marathon a montré que des améliorations majeures de la santé ont été enregistrées chez les hommes plus âgés et plus lents qui avaient également une pression artérielle relativement élevée lorsqu’ils ont commencé à s’entraîner, bien que les chercheurs aient dit qu’il n’était pas clair pourquoi ils en bénéficiaient plus.

Dans l’étude, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, l’équipe de Manisty a examiné 138 marathoniens qui ont couru pour la première fois le marathon de Londres en 2016 et 2017.

En moyenne, les nouveaux coureurs avaient 37 ans et 49% étaient des hommes, et ils n’avaient pas couru plus de deux heures par semaine avant le début de l’étude. La durée moyenne du marathon à la fin de l’étude était de 5,4 heures pour les femmes et de 4,5 heures pour les hommes.

Les scientifiques ont examiné les participants avant de s’entraîner et après avoir terminé l’événement de 42 kilomètres pour voir si la participation à un marathon avait réussi à modifier leur niveau de rigidité sanguine.

Le durcissement des artères est une partie normale du vieillissement. Il augmente le risque de maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques et les conditions qui sont également liées à la démence et aux maladies rénales.

Ceux qui ont couru un marathon pour la première fois dans l’étude ont vu, en moyenne, une diminution de la rigidité artérielle équivalente à une réduction de quatre ans de leur “âge artériel”, et une diminution de la pression systolique (lorsque les muscles cardiaques se contractent ) et diastolique (lorsque les muscles se détendent) de 4 et 3 mmHg respectivement.

Les résultats montrent qu ‘”il est possible d’inverser les conséquences du vieillissement de nos vaisseaux sanguins en faisant de l’exercice en seulement six mois”, a déclaré Manisty.

“Ce n’étaient pas des gens qui faisaient des niveaux extrêmes d’exercice ou qui perdaient des poids extrêmes. Ils faisaient une formation modérée et atteignaient des objectifs de carrière réalistes”, a-t-il ajouté lors d’un entretien téléphonique.

Metin Avkiran, directeur de l’association caritative British Heart Foundation qui cofinance la recherche, a déclaré dans un communiqué que les résultats montraient les avantages “indéniables” de l’exercice.

“Comme le dit l’ancien mantra, si l’exercice était une pilule, il serait salué comme une merveilleuse drogue”, a-t-il ajouté.

(Par Kate Kelland, édité en espagnol par Juana Casas)