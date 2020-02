Trouvé dans l’espace: 100 photons énergétiques

Publié à l’origine en mai 1962

«Au cours de l’année écoulée, le plus petit aperçu a été obtenu de l’univers, comme l’ont révélé les photons à très haute énergie appelés rayons gamma. L’aperçu a été fourni par moins de 100 photons énergétiques, enregistrés par un «télescope» à rayons gamma transporté en orbite le 27 avril 1961 par le satellite artificiel Explorer XI. Il est douteux qu’un si petit nombre de particules ait jamais été analysé si intensément dans le but d’extraire des informations sur l’univers. L’analyse se poursuit toujours dans un laboratoire du Massachusetts Institute of Technology. »

—Américain scientifique, mai 1962

