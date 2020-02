Trump affirme que le coronavirus “est très sous contrôle” aux États-Unis

Le président Donald Trump a déclaré que la situation du coronavirus était sous contrôle aux États-Unis. Pour calmer beaucoup de gens avant la propagation rapide du virus, Trump a déclaré que le problème du coronavirus aux États-Unis Elle disparaîtra bientôt. Plus de 2 000 personnes sont décédées des coronavirus en Chine, dont un Américain, tandis que d’autres pays continuent de signaler de nouveaux cas.

Le président Donald Trump a tenté mardi de calmer les craintes d’une contagion incontrôlable du coronavirus aux États-Unis, déclarant que la situation “est très sous contrôle dans notre pays”.

À son tour, le président Trump a mentionné que la situation aux États-Unis à cause du coronavirus était un «problème qui va disparaître», selon ABC News.

Dans le même temps, la Maison Blanche a demandé au Congrès 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à la crise et fournir une assistance à d’autres pays également touchés par le virus, a rapporté AP.

“Nous avons très peu de personnes infectées”, a déclaré Trump lors d’une conférence de presse en Inde, où il est en visite. Il a mentionné 14 Américains qui ont été testés positifs pour le coronavirus et faisaient partie de centaines de citoyens qui ont été évacués d’une croisière au Japon et emmenés aux États-Unis.

Trump a annoncé que ces individus avaient été placés en quarantaine et, a-t-il dit, “nous pensons qu’ils iront bien bientôt”.

«Je pense que toute la situation commencera à fonctionner. Beaucoup de talent, beaucoup de capacités mentales prennent du retard », a-t-il déclaré.

Quelques heures plus tôt, le président a déclaré qu’il avait demandé 2,5 milliards de dollars supplémentaires “au cas où quelque chose se passerait” et pour aider d’autres pays avec le coronavirus.

Le département du budget de la Maison Blanche a déclaré que les fonds seraient alloués au développement d’un vaccin, à des traitements et à l’achat d’équipements de protection. Les démocrates ont immédiatement dénoncé que ce montant ne soit pas suffisant.

La demande de budget est intervenue après lundi, la moyenne industrielle du Dow Jones a perdu 1 000 unités en raison des craintes du coronavirus.

La propagation rapide du coronavirus dans le monde et sa menace pour l’économie mondiale ont ébranlé les marchés financiers, mais Trump a déclaré que la Chine avait maîtrisé l’épidémie.

“Ils ont eu un mauvais moment … il semble que de plus en plus de choses le contrôlent”, a expliqué le président. “Ils le contrôlent de plus en plus, donc je pense que c’est un problème qui sera résolu, mais nous avons perdu près de 1 000 points hier en bourse”, a déclaré Trump.

La demande de fonds faite lundi intervient à un moment où les caisses publiques sont rares. Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait déjà commencé à utiliser un fonds d’urgence et s’apprêtait à virer plus de 130 millions de dollars d’autres comptes pour lutter contre le virus, mais il en a demandé davantage.

Un pharmacien teste un vaccin contre le virus

Une société pharmaceutique a soumis un éventuel vaccin pour lutter contre le coronavirus chez l’homme à l’analyse de chercheurs du gouvernement américain.

Les actions de Moderna, une société de biotechnologie, ont monté en flèche tôt mardi, un jour après que la société a déclaré avoir envoyé des flacons au National Institute of Allergic and Infectious Diseases pour des tests aux premiers stades aux États-Unis.