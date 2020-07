Trump affirme que les journalistes «calomnient» tous les anciens combattants en dénonçant le racisme dans le discours du jour de l’indépendance

Tasos Katopodis / .

Vendredi soir, juste après un discours étonnamment incendiaire au mont Rushmore, le président Trump a repris là où il s’était arrêté samedi et a pris pour cible les médias – affirmant bizarrement que les journalistes qui dénoncent le racisme «calomnient» en quelque sorte le pays tout entier et tous les anciens combattants américains. .

«À ceux qui, dans les médias, qualifient faussement et systématiquement leurs adversaires de racistes, qui condamnent les citoyens patriotes … des héros qui ont donné leur vie pour l’Amérique », a-t-il déclaré à la foule réunie pour la célébration du Salut à l’Amérique de la Maison Blanche.

Trump a utilisé la majeure partie de son discours pour rejeter les manifestations anti-racistes généralisées à travers le pays comme un complot de gauche visant à détruire le pays, faisant écho à ses commentaires d’une nuit plus tôt, lorsqu’il a rallié des partisans contre ceux qui participaient aux manifestations, qu’il a décrit comme «mal». Les manifestants ont démoli les statues des dirigeants confédérés, Christophe Colomb et d’autres personnalités connues pour alimenter l’oppression raciale, agissent Trump avec véhémence.

Bien qu’il n’ait pas nommé de noms samedi, Trump a affirmé à plusieurs reprises que les manifestants cherchaient à effacer l’héritage des «grands héros».

«Nous ne jetterons pas nos héros. Nous les honorerons et nous nous montrerons dignes de leur sacrifice », a-t-il déclaré.

Mais il a semblé épargner la majeure partie de sa colère aux journalistes qui rapportaient le bilan actuel de l’histoire du racisme dans le pays.

En lançant la «fausse» accusation de racisme, il a déclaré: «Vous calomniez les gens beaucoup plus courageux et de principes que vous. Vous calomniez le jeune homme qui a levé le drapeau à Iwo Jima. Et ceux qui ont péri en se battant pour la liberté pendant la guerre civile. Vous les calomniez. «

Il n’a pas précisé quelle accusation en particulier était fausse, contre qui elle était portée, ou s’il rejetait catégoriquement l’existence du racisme en général.

«Nous ne laisserons pas l’héritage de ces héros être terni par vous. … Les patriotes qui ont construit notre pays n’étaient pas des méchants », a-t-il déclaré.

Il a également donné des détails sur son jardin de monuments récemment annoncé, énumérant des personnages dont les statues y seraient érigées. Il a déclaré que George Washington et Thomas Jefferson, qui possédaient tous deux des esclaves, avaient été «injustement maltraités» lors du recadrage récent de leurs legs.

Dans d’autres parties de son discours, Trump a déclaré que les États-Unis avaient bien réussi à lutter contre le coronavirus et étaient « presque sur le point de l’éteindre » malgré des cas augmentant à des taux record à travers le pays. Il n’a fait aucune mention des quelque 130 000 victimes qui ont succombé au virus.

