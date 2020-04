Trump appelle à “libérer” les États où des restrictions ont été demandées

Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé à la “libération” des États américains deWisconsin et Michigan, où les partisans du président ont organisé des manifestations de rue cette semaine pour exiger la fin des restrictions dues à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le pays

Les manifestants demandent la levée immédiate des restrictions pour reprendre leur vie quotidienne, contre les recommandations des autorités de l’Etat à un moment où le pays arrive en tête de la liste mondiale du nombre total de personnes infectées, avec certains670 000 décédés, avec 33 200, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les manifestations ont suscité une vive controverse car les manifestants sont descendus dans les rues en voiture, provoquant de gros embouteillages qui menaçaient d’empêcher le passage des ambulances.

“Libérez le Minnesota, libérez le Michigan!”Trump a écrit des messages consécutifs sur son compte Twitter. “Libérez la Virginie, où le deuxième amendement est en danger!”, A-t-il ajouté en référence à la liberté de porter des armes à feu dans le pays.

Tous ces états plusOhio, Kentucky, Caroline du Nord ou UtahIls ont été le théâtre de protestations menées par des sympathisants du président américain, désormais plongés dans un conflit avec les gouverneurs de différents États du pays sur la répartition des pouvoirs pour contenir la crise.

Beaucoup d’entre eux, en particulier ceux des deux côtes du pays,New York et CalifornieA la barre, ils ont décidé d’organiser un plan interrégional pour gérer plus efficacement la réponse à la maladie, sans la direction du président américain.

Dans son apparition jeudi, Trump a annoncé un plan pourréouverture progressivede l’économie mais a laissé aux gouverneurs la décision de rouvrir les États. Les détracteurs du président soutiennent que cette “autorisation” n’est rien d’autre qu’un geste adressé à la galerie car elle n’a en réalité aucun pouvoir direct d’ordonner la réouverture.

