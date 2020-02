Trump appelle le père hispanique d’un jeune homme tué lors d’une fusillade dans le Colorado

Le président Donald Trump a téléphoné au père hispanique d’un élève tué lors d’une fusillade dans une école du Colorado. John Castillo et sa femme avaient terminé le dîner lorsque leur téléphone a sonné et quelqu’un a demandé s’ils pouvaient parler au président. Trump a exprimé ses condoléances pour la mort de son fils Kendrick, qui a tenté d’arrêter l’un des tireurs.

Quelques jours après la visite de Trump à la ville de Colorado Springs, dans l’État du Colorado, pour un rassemblement de campagne, un père hispanique, dont le fils est décédé en protégeant ses camarades de classe lors d’une fusillade à l’école, a reçu un appel du président.

Selon une publication sur son compte Facebook, John Castillo et sa femme “nous venions de terminer le dîner, le téléphone sonne et quelqu’un demande si c’est M. Castillo et j’ai dit oui”, a écrit l’hispanique.

“Auriez-vous le temps de parler au président Donald Trump?”, Ont-ils demandé à Castillo. “Au début, j’étais incrédule, je pensais que c’était quelqu’un qui plaisantait”, a expliqué l’homme qui, dans son écriture, n’a pas caché son étonnement et son émotion.

Selon ce père, le président Trump l’a appelé pour exprimer sa fantaisie pour la mort de son fils Kendrick, qui a perdu la vie en mai de l’année dernière lors d’une fusillade à son STEM School Highlands Ranch.

“Kendrick est mort en protégeant ses camarades de classe lors de la fusillade”, a rappelé Castillo à propos du triste événement, qui a choqué la société américaine et a conduit à l’appel téléphonique du président Trump.

“Nous avons eu une conversation très agréable et il m’a dit qu’il était inconsolable de la perte de notre fils”, a déclaré Castillo, qui a été invité par le président à rendre visite à sa femme et à sa famille Washington D.C. et la NASA.

“Je savais que Kendrick s’intéressait au secteur aérospatial”, a déclaré Castillo, expliquant pourquoi il avait visité le siège de la National Aeronautics and Space Administration, également dans la capitale.

Hier, Kendrick Castillo, 18 ans, a été tué après avoir attaqué l’un des hommes armés lors d’une fusillade dans le Colorado.

Nos enfants ne devraient pas avoir à tenir tête aux hommes armés parce que trop de nos législateurs ont trop peur de tenir tête aux lobbyistes armés.

“C’était totalement inattendu”, a écrit Castillo, qui dans le même message de remerciement a déclaré qu’ils étaient au cimetière ce jour-là avec leur fils et que la veille, ils avaient participé au rassemblement de la campagne Trump, avec des billets VIP qu’ils avaient reçus. .

Kendrick Castillo a été salué comme un héros pour avoir rejoint d’autres camarades de classe dans sa tentative d’arrêter de précipiter l’un des hommes armés lors du tournage de mai 2019 au STEM School Highlands Ranch dans le Colorado.

Deux adolescents ont été inculpés après la fusillade et l’un d’eux a déjà plaidé coupable et attend sa condamnation, tandis que l’autre devrait être jugé en mai, selon les médias locaux.