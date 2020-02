Trump attaque deux juges de la Cour suprême des États-Unis

Le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé une attaque verbale contre deux juges de la Cour suprême aux penchants de gauche, qui leur ont demandé de s’exclure de toute affaire liée à sa personne par prétendue partialité.

Trump a fait part de ses commentaires contre les juges Ruth Bader Ginsburg et Sonia Sotomayor, membres de la plus haute juridiction américaine, qui recevront le 31 mars l’affaire concernant les déclarations de revenus que le millionnaire républicain refuse de divulguer, une question sensible dans la course à la Élections présidentielles de novembre.

Dans un message publié sur Twitter, Trump a fait écho à un commentateur de Fox News, qui a déclaré que Sotomayor aurait été accusé d’avoir favorisé le millionnaire républicain auprès de ses collègues conservateurs à la cour.

“Dire une telle chose est terrible. Essayer d’embarrasser certains de voter comme elle le veut?”, A écrit Trump à propos de Sotomayor.

“Elle n’a jamais critiqué le juge Ginsburg lorsqu’elle m’a appelé ‘falsificateur’. Les deux devraient s’abstenir de tout sujet concernant Trump ou lié à Trump.”

Le président, qui effectue une visite officielle en Inde, a insisté mardi sur la question lors d’une conférence de presse.

“J’ai toujours cru, franchement, que la juge Ginsburg devrait (s’exclure) parce qu’elle a perdu le contrôle pendant la campagne”, a déclaré Trump, ajoutant que certains propos des magistrats avaient été “très inappropriés”.

Sous l’administration Trump, la Cour suprême a eu un virage conservateur marqué, après que le magnat de l’immobilier ait nommé deux juges avec cette tendance, tournant le solde de la cour de neuf membres vers la droite.