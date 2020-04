Trump avertit les Américains que deux semaines difficiles sont à venir

Par Steve Holland et Jeff Mason

WASHINGTON, 1er avril (.) – Le président Donald Trump a averti mardi les Américains que deux semaines “difficiles” étaient à venir dans la lutte contre le coronavirus, avec un nombre croissant de décès aux États-Unis qui pourraient même atteindre des centaines de milliers avec des mesures strictes de distanciation sociale.

Dans ce qui est peut-être sa conférence de presse la plus pessimiste à ce jour sur la pandémie, Trump, qui a été critiqué pour avoir minimisé la menace de l’épidémie dans ses apparitions initiales, a exhorté la population à tenir compte de la recommandation de limiter la groupes jusqu’à 10 personnes, travaillant à domicile et ne dînant pas dans des restaurants ou des bars.

“Il est absolument crucial que le peuple américain suive les directives pour les 30 prochains jours. C’est une question de vie ou de mort”, a déclaré Trump.

La coordinatrice du coronavirus de la Maison Blanche, Deborah Birx, a montré des graphiques qui collectent des données et des modèles selon lesquels une énorme augmentation des décès dus au virus pourrait survenir, atteignant 100 000 à 240 000 personnes dans les prochains mois.

Ces chiffres seraient atteints en supposant que les Américains respectent les recommandations de confinement. L’un des graphiques de Birx a montré que jusqu’à 2,2 millions de personnes pourraient mourir sans ces mesures, une statistique qui a incité Trump à abandonner son idée que l’économie américaine serait sur la bonne voie d’ici le 12 avril.

Le président a déclaré que les deux prochaines semaines seraient “très, très douloureuses”. Le modèle a montré que le nombre de décès à travers le pays augmenterait et culminerait vers la mi-avril.

“Nous voulons que les Américains soient préparés pour les jours difficiles à venir”, a déclaré Trump, prédisant la lumière au bout du tunnel après cela.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui avait précédemment déclaré que la pandémie pouvait tuer 100 000 à 200 000 personnes aux États-Unis, a déclaré que tout était mis en œuvre pour réduire ces chiffres.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons”, a-t-il déclaré.

Les directives fédérales, qui sont maintenant en vigueur jusqu’à la fin avril, incluent la recommandation d’éviter les voyages non essentiels, de ne pas visiter les maisons de soins infirmiers et de pratiquer une bonne hygiène.

“Il n’y a pas de baguette magique. Il n’y a pas de vaccin ou de thérapie magique. Ce ne sont que des comportements: chacun de nos comportements se traduit par quelque chose qui change le cours de cette pandémie virale dans les 30 prochains jours”, a déclaré Birx.

Le vice-président Mike Pence a déclaré que les efforts d’atténuation avaient un impact. “Nous avons des raisons de croire qu’ils fonctionnent”, a déclaré Pence à propos des directives. “Ne vous découragez pas.”

Trump a déclaré qu’il prévoyait de rester à la Maison Blanche pendant la plupart des 30 prochains jours.

Le président a également ajouté que la Maison Blanche étudiait une éventuelle interdiction de voyager au Brésil.

Après que la Maison Blanche ait découragé les Américains de ne pas porter de masques faciaux s’ils n’étaient pas malades, le président a encouragé la pratique mardi, bien qu’il ait ajouté que les gens devraient porter des foulards afin de ne pas manquer de fournitures pour les professionnels de la santé.

(Informations de Steve Holland et Jeff Mason; informations supplémentaires de Mohammad Zargham, Alexandra Alper, Eric Beech, Diane Bartz, Carl O’Donnell et Timothy Ahmann; édité par Cynthia Osterman et Peter Cooney; traduit par Andrea Ariet dans la salle de presse de Gdansk)