Trump dit avoir vu des preuves que le coronavirus provenait d’un laboratoire chinois. Les agences de renseignement américaines disent que ce n’est pas artificiel

WASHINGTON – Le président Donald Trump a déclaré jeudi avoir vu des preuves suggérant que le nouveau coronavirus provenait d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine.

Trump n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et il a semblé se couvrir un peu en disant qu’il y avait de nombreuses “théories” sur l’origine du virus. Il a appelé à plusieurs reprises à une enquête sur l’origine du virus, une partie de ce que disent les critiques est un effort pour rejeter la faute sur la Chine au milieu des critiques croissantes des faux pas de Trump en réponse à la crise.

Le commentaire du président jeudi est intervenu quelques heures seulement après que son directeur du renseignement national, Richard Grenell, a publié une déclaration au nom de la communauté du renseignement américaine indiquant qu’il était largement admis que le virus n’était pas d’origine humaine ou génétiquement modifié.

Mais cette déclaration a laissé ouverte la question de savoir si le virus avait été accidentellement libéré par un laboratoire en Chine, où le virus a d’abord émergé avant de se propager à travers le monde, ou s’il provenait d’animaux et a ensuite sauté chez l’homme, comme l’a déclaré le gouvernement chinois.

La communauté du renseignement “continuera à examiner rigoureusement les informations et les renseignements émergents afin de déterminer si l’épidémie a commencé par contact avec des animaux infectés ou si elle était le résultat d’un accident dans un laboratoire de Wuhan”, a indiqué le bureau du directeur du renseignement national. par Richard Grenell, a déclaré dans un communiqué.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a suggéré, sans citer de preuves, que le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan – une théorie que de nombreux scientifiques ont contestée.

Le président Donald Trump parle du coronavirus dans la salle de presse James Brady de la Maison Blanche, le lundi 6 avril 2020, à Washington.

Jeudi, Trump a semblé créditer cette théorie, même si la déclaration du directeur du renseignement national a déclaré que la question n’était pas résolue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu “quoi que ce soit à ce stade qui vous donne un degré élevé de confiance que l’Institut de virologie de Wuhan est à l’origine de ce virus”, Trump a répondu: “Oui, je l’ai. Oui, je l’ai.”

Le président a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer ce qui lui avait donné un tel degré de confiance. Et il a semblé revenir sur son affirmation plus tard, en disant “il y a beaucoup de théories” sur l’origine du virus. “Nous allons voir d’où il vient, nous allons voir d’où il vient”, a déclaré Trump.

Le New York Times a rapporté jeudi matin que les responsables de l’administration Trump poussaient les agences de renseignement américaines à rechercher des preuves étayant la théorie selon laquelle il avait échappé au laboratoire de Wuhan. Pompeo a été l’un des critiques les plus publics de l’administration en Chine au milieu de la pandémie, et il a soulevé à plusieurs reprises des questions sur la sécurité dans les laboratoires chinois qui étudient les virus potentiellement dangereux.

“Nous ne savons pas précisément d’où provient ce virus”, a déclaré Pompeo mercredi lors d’un point de presse du département d’État. Il s’est plaint que le gouvernement chinois n’avait pas autorisé les scientifiques américains à accéder au laboratoire de virologie de Wuhan, une installation biomédicale de haute sécurité. Pompeo a dit qu’il n’est pas clair si le laboratoire a des précautions de sécurité adéquates.

Dans un article publié le 17 mars par Nature Medicine, cinq scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Australie ont déclaré que les preuves scientifiques montrent que le virus n’a pas été délibérément manipulé et qu’il provient très probablement d’un animal.

“Nous ne pensons pas qu’un quelconque scénario en laboratoire soit plausible”, ont-ils écrit, bien qu’ils aient également déclaré “qu’il est actuellement impossible de prouver ou de réfuter” d’autres théories.

Les critiques disent que la Maison Blanche essaie de détourner l’attention des propres faux pas de Trump dans sa réponse à la pandémie et de pointer du doigt la Chine alors qu’il fait face à une campagne de réélection difficile.

“Il s’agit de manipuler des renseignements à des fins politiques”, a écrit jeudi Ned Price, un ancien analyste de la CIA qui travaillait dans l’administration Obama. “Que le virus soit originaire d’un marché ou ait échappé accidentellement à un laboratoire n’aurait eu aucune incidence sur les avertissements que Trump a reçus – et ignorés – ni sur les mesures préparatoires qu’il a choisi de ne pas prendre.”

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’exprime lors d’un point de presse quotidien à Genève.

Des théories sur une éventuelle fuite à l’Institut de virologie de Wuhan ont circulé depuis janvier, principalement parmi les blogueurs de droite, certains experts des médias conservateurs et les faucons de Chine pro-Trump.

La théorie selon laquelle elle est venue du laboratoire de Wuhan est basée sur des preuves circonstancielles, telles que l’histoire de l’Institut de virologie de Wuhan sur l’étude des coronavirus chez les chauves-souris, la proximité du laboratoire à l’endroit où certaines des infections ont été diagnostiquées pour la première fois et le dossier de sécurité laxiste de la Chine dans ses laboratoires.

L’Organisation mondiale de la santé a conclu que le virus n’a pas été manipulé ou produit dans un laboratoire et a déclaré qu’il provenait probablement d’un animal, comme l’ont affirmé des responsables chinois.

“Il est probable, probable, que le virus est d’origine animale”, a déclaré le 22 avril la porte-parole de l’OMS, Fadela Chaib.

Contributeur: Kim Hjelmgaard, David Jackson

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Coronavirus: Trump Intelligence Chief dit que COVID-19 n’est pas créé par l’homme