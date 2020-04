Trump dit que la Chine veut qu’il perde sa réélection

Le président Donald Trump dans le bureau ovale, 29 avril 2020

Le président américain Donald Trump a déclaré que la Chine “ferait tout son possible” pour lui faire perdre sa candidature à la réélection, intensifiant sa critique de Pékin au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans une interview accordée à la Maison Blanche à l’agence de presse ., il a déclaré que Pékin faisait face à “beaucoup” de conséquences possibles des États-Unis pour l’épidémie.

Il a déclaré que la Chine aurait dû informer le monde de la contagion beaucoup plus tôt.

M. Trump lui-même est souvent accusé de ne pas en faire assez pour faire face à la crise.

Le coronavirus a ravagé une économie américaine autrefois bourdonnante qui avait été le principal argument de vente du président pour sa campagne de réélection en novembre.

M. Trump, qui a mené une guerre commerciale avec la Chine, n’a donné aucune précision sur la façon dont il pourrait agir contre Pékin.

Il a déclaré à .: “Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Nous cherchons ce qui s’est passé.”

M. Trump a ajouté: “La Chine fera tout ce qu’elle peut pour me faire perdre cette course”.

Le président républicain a déclaré qu’il pensait que Pékin voulait que son probable challenger démocrate, Joe Biden, gagne aux élections de novembre.

M. Trump a également déclaré qu’il était sceptique quant aux données indiquant que M. Biden gagnerait.

“Je ne crois pas aux sondages”, a déclaré le président. “Je crois que les gens de ce pays sont intelligents. Et je ne pense pas qu’ils mettront un homme dans qui est incompétent.”

Les médias américains ont rapporté plus tôt dans la journée que M. Trump avait fait irruption chez les conseillers politiques vendredi soir dernier au sujet d’un sondage interne qui lui avait montré qu’il perdait dans des États critiques.

Ses collaborateurs ont des doutes quant à savoir si M. Trump gagnera des champs de bataille cruciaux tels que la Floride, le Wisconsin et l’Arizona, tandis que certaines de ses équipes de réélection ont pratiquement perdu tout espoir de succès dans le Michigan, selon l’agence de presse Associated Press.

“Je ne perds pas face à Joe Biden”, aurait déclaré M. Trump, insérant un mot explicatif, lors d’une conférence téléphonique avec les responsables de la campagne.

Le président américain aurait également critiqué son directeur de campagne, Brad Parscale, qui avait appelé de Floride.

Il a insulté M. Parscale et a mentionné à un moment donné le poursuivre, selon . et le Washington Post, bien qu’il ne soit pas clair quelle était la gravité de sa menace de poursuites judiciaires.

Monter la barre

Analyse du correspondant de la BBC en Amérique du Nord, David Willis

Les critiques du président Trump à l’égard de la Chine ont été constantes – et de plus en plus vives – ces dernières semaines. Il a mis en doute l’exactitude du nombre de morts là-bas, et a même dit qu’il étudiait des suggestions selon lesquelles le virus était originaire d’un laboratoire à Wuhan.

Mais c’est la critique la plus sévère du genre jusqu’à présent. En affirmant que le retard de la Chine à alerter le monde de la propagation du virus était politiquement motivé – et conçu pour augmenter les chances d’élections de son rival politique Joe Biden au détriment des siens – M. Trump fait monter la barre dans une guerre de plus en plus belliqueuse de mots.

Plus tôt cette semaine, un haut fonctionnaire chinois, Le Yucheng, a remis en question la façon dont le président a géré la crise et l’a accusé de ne pas avoir agi assez rapidement pour préparer le peuple américain à la propagation de Covid-19.

Pour autant, le président rejette les affirmations selon lesquelles les élections de 2020 constitueront un référendum sur sa gestion de cette crise, son issue pourrait bien reposer sur le rythme de la reprise économique au lendemain de la pandémie. Attendez-vous à ce que la guerre des mots entre les deux plus grandes économies du monde se poursuive.

Plus tôt mercredi, M. Trump a déclaré qu’il ne renouvellerait pas ses directives gouvernementales sur la distanciation sociale une fois qu’elles expireraient jeudi.

Les directives – qui devaient à l’origine durer 15 jours et ont ensuite été prolongées de 30 jours – ont encouragé les Américains à travailler à domicile et à éviter les grands rassemblements, tout en conseillant à ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents de s’isoler.

Après plus d’un mois coincé principalement à la Maison Blanche, M. Trump a déclaré qu’il prévoyait de reprendre son voyage, en commençant par un voyage en Arizona la semaine prochaine.

Il a déclaré aux journalistes qu’il espérait organiser des rassemblements de campagne de masse dans les prochains mois avec des milliers de partisans.

Les États-Unis représentent actuellement environ un tiers de tous les cas de coronavirus dans le monde. Son nombre de morts – plus de 60 000 – a dépassé en six semaines le nombre d’Américains tués au cours des deux décennies de la guerre du Vietnam.

Le chômage, qui était il y a quelques semaines à un creux presque record, s’élève désormais à plus de 26 millions.

Les chiffres récemment publiés mercredi ont montré que l’économie américaine avait reculé de près de 5% – sa plus forte contraction depuis la crise.

