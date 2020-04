Trump dit que les briefings ne valent pas l’effort au milieu des retombées des commentaires sur les désinfectants

Quel est le but des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias Lamestream ne posent que des questions hostiles, puis refusent de rapporter la vérité ou les faits avec précision. Ils obtiennent des notes record, et le peuple américain ne reçoit que des fausses nouvelles. Ne vaut pas le temps et les efforts!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 avril 2020

Au cours des dernières semaines, Trump a utilisé les briefings pour distribuer des conseils médicaux non prouvés et démystifiés, suggérant que des choses comme la lumière du soleil et un médicament antipaludique sont des remèdes à Covid-19, obligeant souvent ses propres experts médicaux à essayer de corriger le dossier.

Mais vendredi, Trump a surpris les observateurs en ne posant aucune question et en sortant de la salle après un briefing inhabituellement court de seulement 22 minutes. Certains ont pris cette décision comme une reconnaissance de Trump lui-même qu’il avait peut-être été trop loin lorsqu’il a déclaré jeudi que le désinfectant pouvait être utilisé pour guérir Covid-19.

Ces commentaires ont déclenché un choc et un ridicule – et des avertissements d’experts en soins de santé – et ont incité Trump à faire une tentative de récupération de la poigne de poing quand il a dit plus tard qu’il avait fait les remarques sarcastiquement – malgré une vidéo prouvant qu’il ne l’avait pas fait.

Bien que les points de presse soient destinés à donner aux membres du groupe de travail sur les coronavirus une opportunité de fournir des mises à jour sur l’état de Covid-19 dans le pays, l’attention autour des briefings a été centrée sur l’utilisation par Trump du podium comme pupitre d’intimidation.

Le président a utilisé les briefings comme du temps d’antenne non censuré, louant son administration pour sa réponse à la crise tout en critiquant les médias et les démocrates pour tout retour négatif.

Des conseillers proches du président lui ont dit d’arrêter de faire des apparitions lors des briefings à moins que des annonces spéciales ne soient nécessaires, selon plusieurs rapports publiés samedi matin. Le conseil vient alors que Trump suit Joe Biden dans les sondages des États swing. Peut-être, croient ses conseillers, car ses apparences sont exagérées.

“Je lui ai dit que cela ne l’aidait pas”, a expliqué un conseiller à Axios. «Les aînés ont peur. Et le spectacle qu’il se bat avec la presse n’est pas ce que les gens veulent voir. “

Trump aurait hésité à mettre fin à ses séances d’information, a rapporté Axios, car il a déclaré qu’ils apportaient de bonnes cotes d’écoute à la télévision.

Le président a également profité des séances d’information pour soulever sa base d’une manière qui se ferait généralement lors de ses rassemblements. Trump a critiqué les démocrates et attaqué Biden, se référant à lui comme “Sleepy Joe” lors des briefings, s’éloignant loin du sujet de Covid-19.

Il n’est pas clair si Trump peut rester à l’écart du podium, ou si son instinct de star de la télé-réalité entrera en jeu et que l’émission continuera.

“Il va vouloir attirer l’attention des médias et contrôler son message”, a déclaré à Politico Sam Nunberg, un consultant politique qui a brièvement travaillé sur la campagne de Trump en 2016. “Il est le seul à penser qu’il peut mieux faire son message, et c’est juste la réalité. C’est ainsi qu’il travaille. “