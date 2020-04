Trump dit que les séances d’information ne valent pas son temps après la désinfection de gaffe

Washington (.) – Le président Donald Trump a tweeté samedi que ses séances d’information quotidiennes sur les coronavirus ne valaient pas son temps, deux jours après avoir déclenché une fureur en suggérant que des patients pourraient recevoir une injection de désinfectant pour tuer une infection.

Il a semblé confirmer les informations des médias selon lesquelles il envisageait de suspendre les séances d’information, qui dominent les nouvelles de la télévision par câble en début de soirée pendant parfois plus de deux heures, par frustration face aux questions sur sa gestion de la pandémie de COVID-19.

“Quel est le but des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias de Lamestream ne posent que des questions hostiles, puis refusent de rapporter la vérité ou les faits avec précision”, a écrit Trump.

“Ils obtiennent des notes record, et le peuple américain ne reçoit que des Fake News. Ne vaut pas le temps et les efforts!”

Jeudi, le leader américain a stupéfié les téléspectateurs en affirmant que les médecins pouvaient traiter les personnes infectées par le coronavirus en projetant des rayons ultraviolets dans leur corps ou en injectant du désinfectant domestique.

“Ensuite, je vois le désinfectant, où il élimine (le virus) en une minute. Une minute. Et est-il possible de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque un nettoyage? Parce que vous voyez qu’il pénètre dans les poumons et cela fait un nombre énorme sur les poumons “, at-il dit.

Après avoir fortement rejeté sa suggestion par les meilleurs experts médicaux et fabricants de désinfectants, Trump a affirmé vendredi qu’il avait parlé “avec sarcasme”.

Mais il a limité le briefing de cette journée, qui comprend généralement lui-même, le vice-président Mike Pence et les membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, à seulement 19 minutes, et n’a répondu à aucune question des journalistes.

Et samedi, après 50 séances d’information sur deux mois, la Maison Blanche n’en a pas tenu du tout.

Trump a utilisé les briefings pour occuper les écrans de télévision et promouvoir les politiques de son administration, repousser les critiques et attaquer les rivaux politiques – des démocrates de l’opposition à la Chine en passant par les médias américains.

Mais après que plus de 53000 Américains sont morts du nouveau coronavirus, les briefings, les sondages d’opinion suggèrent, n’ont pas renforcé la popularité de Trump parmi les électeurs alors qu’il se prépare à combattre le démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

Un sondage AP-NORC publié jeudi a montré que la plupart des Américains – et une écrasante majorité de démocrates – ne croient pas Trump en ce qui concerne l’urgence sanitaire à laquelle le pays est confronté.