Trump dit que USNS Comfort sera utilisé pour les patients atteints de coronavirus

Points saillants du briefing du président Trump:

USNS Comfort est ouvert aux patients COVID-19. Trump envisage une autre série de paiements “directs” aux Américains. Environ 9 000 ventilateurs sont dans le stock fédéral. Trump est sceptique quant au nouveau rapport HHS IG révélant des problèmes de test à travers le pays.

Le président Trump a déclaré que l’USNS Comfort amarré à New York serait désormais ouvert aux patients atteints de coronavirus, après que le navire devait initialement n’emmener que des patients non-COVID-19 pour libérer des lits dans les hôpitaux de New York. L’hôpital flottant est désormais également ouvert aux patients du New Jersey.

M. Trump a déclaré que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l’avait contacté au sujet du Comfort. “Il a demandé s’il serait possible ou non d’utiliser le navire pour lutter contre le virus, et nous n’avions pas cela du tout en tête, mais nous allons le laisser le faire”, a déclaré M. Trump, qui a déjà félicité Cuomo pour sa gestion de la situation à New York.

“Alors que nous entrons dans une phase cruciale de notre bataille, nous continuons à envoyer nos prières aux habitants de New York et du New Jersey et à tout notre pays”, a déclaré M. Trump lundi.

Lundi soir, la Marine a annoncé qu’un membre d’équipage de Comfort avait été testé positif au COVID-19. “Le membre d’équipage est isolé des patients et des autres membres d’équipage”, indique un communiqué de la Navy. “Il n’y a aucun impact sur la mission de Comfort, et cela n’affectera pas la capacité de Comfort à recevoir des patients. Le navire suit les protocoles et prend toutes les précautions pour assurer la santé et la sécurité de tous les membres d’équipage et des patients à bord.”

Dans le briefing de lundi du Groupe de travail sur les coronavirus, le président et son équipe ont averti que ce sera une semaine difficile et douloureuse pour la nation. En ouvrant le briefing de lundi, le président a exprimé ses meilleurs vœux au Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été placé en soins intensifs après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

“Je souhaite adresser mes meilleurs voeux à un très bon ami à moi et à un ami de notre nation, le Premier ministre Boris Johnson”, a déclaré M. Trump. “Nous sommes très tristes d’apprendre qu’il a été placé en soins intensifs aujourd’hui il y a peu de temps. Les Américains prient tous pour son rétablissement. Il a été un très bon ami, il a été quelque chose de très spécial: fort, résolu, ne quitte pas, ne n’abandonne pas. ”

M. Trump a rejeté un rapport de l’inspecteur général de la santé et des services sociaux qui a sondé les hôpitaux et a constaté une grave pénurie de tests, une longue attente sur les résultats et une pénurie d’équipements de protection individuelle essentiels. M. Trump – qui a licencié tard vendredi soir l’inspecteur général de la communauté du renseignement – a semblé rejeter le rapport parce qu’il avait été rédigé par un inspecteur général. Des inspecteurs généraux sont nommés dans l’ensemble du gouvernement pour dénicher les déchets, la fraude et les abus au sein des agences.

“Est-ce que j’ai entendu le mot inspecteur général? Vraiment?” M. Trump a déclaré, exigeant que le journaliste qui avait posé la question lui donne le nom de l’inspecteur général qui a rédigé le rapport.

Alors que les hôpitaux du pays, en particulier dans les points chauds, se bousculent pour trouver des ventilateurs, le président a déclaré qu’il y avait environ 9 000 ventilateurs dans le stock national. Quelques instants auparavant, l’amiral Brett Giroir a déclaré aux journalistes qu’il ne dirait pas combien de ventilateurs se trouvent dans le stock.

Mais la nation mène également une bataille économique, comme le souligne souvent le président. Alors que les Américains à travers le pays attendent que leurs chèques arrivent du projet de loi de relance, le président a déclaré qu’il envisageait sérieusement une nouvelle série de paiements “directs” aux Américains. Ces paiements nécessiteraient une législation supplémentaire. Les Américains devraient voir leur première série de chèques jusqu’à 1 200 $ par adulte au cours de ce mois.

Le nombre de décès dus au coronavirus aux États-Unis a dépassé 10 000 lundi, et les experts estiment que le nombre de personnes décédées du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, continuera d’augmenter même si le nombre de nouveaux cas commence à se stabiliser en certains endroits.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a averti dimanche sur “Face the Nation” que la semaine à venir allait être “mauvaise” et a déclaré que même si les mesures d’atténuation mises en place commencent à fonctionner , la nation n’a pas encore atteint le pic du nombre de morts.

Fauci a également rejeté l’idée que les États-Unis contrôlent l’épidémie de coronavirus.

“Ce serait une fausse déclaration”, a-t-il dit. “Nous avons du mal à le contrôler, et c’est le problème qui se pose actuellement.”

Lors du briefing de lundi, Fauci a suggéré que la vie aux États-Unis ne redeviendrait pas normale avant le coronavirus tant qu’il n’y aurait pas de vaccin. Cela pourrait prendre au moins un an.

Dimanche, M. Trump a continué d’encourager l’utilisation de l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, disant aux journalistes qu’il serait “honteux” que le médicament soit efficace et non utilisé dans les hôpitaux américains. Mais plus tôt dimanche, Fauci a déclaré à “Face the Nation” que “les données sont vraiment au mieux suggestives”.

“En termes de science, je ne pense pas que nous pourrions définitivement dire que cela fonctionne”, a-t-il déclaré.

