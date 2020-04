Trump dit qu’il a aidé à négocier avec l’Arabie saoudite et la Russie pour réduire considérablement les approvisionnements en brut

Par Rania El Gamal et Vladimir Soldatkin

DUBAI / MOSCOU, 2 avril (.) – Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il est intervenu pour parvenir à un accord entre la Russie et l’Arabie saoudite qui entraînera une réduction drastique des approvisionnements en pétrole pour stabiliser le marché gravement touché. par le coronavirus, une publicité qui a fait monter le baril jusqu’à 47%.

Trump a déclaré qu’il avait parlé à son homologue russe Vladimir Poutine et au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, et qu’il s’attend maintenant à ce que les deux nations réduisent leur production de 10 millions de barils par jour (b / j), un chiffre sans précédent qui cela représenterait 10% de l’offre mondiale.

Le président a déclaré que les réductions pourraient atteindre 15 millions de barils par jour, mais n’a pas précisé si les États-Unis – le plus grand producteur de pétrole au monde – contribueraient aux réductions, une mesure interdite par la législation antitrust du pays.

“J’ai parlé à mon ami MBS (le prince) d’Arabie saoudite, qui a parlé au président Poutine et j’espère et j’espère qu’ils réduiront la production d’environ 10 millions de barils, peut-être un chiffre considérablement plus élevé, si cela se produit, ce sera formidable pour l’industrie pétrole et gaz “, a écrit le président américain sur Twitter.

La demande mondiale de pétrole a chuté d’un tiers, soit 30 millions de b / j cette semaine, alors que quelque 3 milliards de personnes dans le monde sont confinées chez elles à cause de la pandémie de coronavirus.

L’immense baisse de la demande a fait chuter les prix du pétrole à leurs plus bas niveaux depuis 2002, à environ 20 dollars le baril, frappant les budgets des principaux pays producteurs et entraînant un revers majeur pour l’industrie des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis. Unie, elle ne peut rivaliser avec des valeurs aussi affaiblies.

La pression baissière a été intensifiée par la bataille des parts de marché entre la Russie et l’Arabie saoudite, qui n’ont pas pu parvenir à un accord pour prolonger leur pacte de réduction de l’offre – conclu dans le cadre de l’alliance OPEP + – début mars.

Les deux nations, en pleine controverse, ont annoncé peu après l’effondrement de leur accord qu’elles augmenteraient leur production de brut, ce qui a contribué à la débâcle du marché.

Mais le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a déclaré jeudi que Moscou ne prévoyait plus d’augmenter le pompage et a déclaré qu’il était disposé à coopérer avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres producteurs pour stabiliser les prix du baril.

Le leader de facto de l’OPEP, l’Arabie saoudite, a appelé jeudi à tenir une réunion d’urgence de l’OPEP et des producteurs en dehors du bloc. Il n’était pas clair si la réunion allait avoir lieu ni à quelles dates.

Les prix du Brent ont grimpé de 47% à la suite des déclarations de Trump et sont ensuite passés de 15% à 29 $ le baril. L’indice de référence américain WTI a gagné 17% à 24,4 $ le baril.

