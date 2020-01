Trump dit qu’il lancera “probablement” le plan de paix pour le Moyen-Orient mardi

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de révéler son plan de paix pour le Moyen-Orient avant la visite de mardi à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du chef de l’opposition Benny Gantz.

“Nous allons probablement le lancer peu de temps avant”, a déclaré Trump sur l’avion présidentiel de l’Air Force One, avant son atterrissage en Floride. “C’est un excellent plan”, a-t-il ajouté, se référant au document que les Palestiniens ont déjà rejeté.

Le chapitre économique a été présenté en juin, un appel à des investissements internationaux pour investir 50 000 millions dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur dix ans.

Mais les dirigeants palestiniens, qui ont refusé de discuter avec l’administration Trump depuis que le président américain a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, ont rejeté à l’avance le plan américain qui semble enterrer la solution à deux États jusqu’ici soutenue par la communauté. International

La Maison Blanche a annoncé que Netanyahu et son rival politique Gantz se rencontreront la semaine prochaine à Washington.

Interrogé sur d’éventuels contacts entre son gouvernement et les Palestiniens, qui ont déjà dit que le texte était né mort, Trump a été évasif.

– L’accord “est déjà mort” –

L’Autorité palestinienne a réitéré jeudi son rejet catégorique du plan de paix de la Maison Blanche et a souligné le fait que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël.

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’État auquel ils aspirent, mais Israël considère Jérusalem comme sa capitale “unifiée et indivisible”.

“L’accord du siècle que le président Trump pourrait annoncer est déjà mort”, a déclaré Nabil Abu Roudeina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, à l’issue d’une rencontre de son patron avec le président russe Vladimir Poutine.

“Nous rejetons absolument ce que l’administration Trump a fait jusqu’à présent … Notre position est claire: Israël doit mettre fin à l’occupation des terres palestiniennes depuis 1967”, a ajouté le porte-parole.

Mercredi, le président Abbas a souligné “l’importance du rôle de la France et de l’Europe pour sauver le processus politique” lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron qui s’est rendu à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne.

“Tout processus de paix n’est possible que si les parties impliquées veulent construire la paix, alors la France aidera”, a déclaré Macron cette semaine à Jérusalem.

Le vice-président américain Mike Pence, qui est à Jérusalem pour commémorer la libération du camp nazi d’Auschwitz il y a 75 ans, a annoncé la prochaine visite de Netanyahu à la Maison Blanche pour discuter de “la perspective de la paix en Terre Sainte”.

Trump est arrivé au pouvoir en 2017 en promettant de négocier la paix israélo-palestinienne, avec ce qu’il a appelé “le dernier accord”.

Mais depuis lors, il a pris une série de décisions qui ont indigné les Palestiniens, notamment la coupure de centaines de millions d’aide et la déclaration selon laquelle les États-Unis ne considéraient plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales.

On pense que son plan pour mettre fin au conflit s’articule autour de la promotion d’investissements économiques massifs. Après de nombreux reports, l’initiative de paix était attendue il y a plusieurs mois.

Le plan a été retardé après que les élections de septembre en Israël n’ont pas été concluantes et il ne devrait pas être lancé avant les élections du 2 mars.

Les médias israéliens ont parlé jeudi des détails de l’accord, dont ils ont dit qu’ils avaient été divulgués, et ont noté que les États-Unis avaient accepté bon nombre des principales demandes israéliennes.

La réunion à Washington aura lieu un peu plus d’un mois avant les nouvelles élections israéliennes, avec des sondages montrant que le Likoud de Netanyahu de droite et le parti centriste bleu et blanc de Gantz sont côte à côte.

La réunion de mardi coïncide avec une session prévue au Parlement israélien pour discuter de l’immunité potentielle de Netanyahu contre une série d’accusations pour corruption présumée.