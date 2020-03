Trump enverra des chèques aux citoyens pour faire face à la crise des coronavirus

Le président Trump a annoncé qu’il enverrait des chèques aux résidents et citoyens américains les plus nécessiteux. USA afin qu’ils puissent faire face à la crise des coronavirus Les Américains recevront une aide financière de mille dollars ou plus Les petites et moyennes entreprises recevront également une aide financière

Le président Donald Trump a annoncé mardi lors d’une conférence de presse que les résidents et les citoyens américains recevront une aide financière de mille dollars ou plus pour faire face à la crise des coronavirus.

Le président a assuré que ces mesures nous aideront à “sortir de ce défi avec une économie prospère et en croissance”.

“Un jour, nous serons debout, peut-être ici, et nous dirons:” Eh bien, nous avons gagné “”, a-t-il déclaré.

De même, le président américain a assuré que les petites et moyennes entreprises bénéficieront également d’aides d’État.

Trump veut que le gouvernement envoie des chèques aux Américains dans les deux prochaines semaines afin de limiter le coût économique de l’épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

“Le président m’a dit que nous devons le faire maintenant”, a-t-il déclaré lors du briefing de la Maison Blanche. Il n’a donné aucun détail, sauf pour dire que le montant devrait être important et que les millionnaires ne l’obtiendraient pas, a rapporté l’Associated Press.

Mardi, la Maison Blanche a demandé au Congrès d’adopter un plan de sauvetage d’urgence massif pour aider les entreprises, ainsi que les contribuables, à faire face à la crise économique qui se combine avec la pandémie.

Mnuchin a prévu de décrire ce paquet d’environ 850 milliards de dollars pour les républicains du Sénat lors d’un déjeuner privé, avec des responsables visant l’approbation du Congrès cette semaine. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a ouvert le Sénat mardi matin, a promis une action rapide.