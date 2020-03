Trump envoie une lettre à Kim Jong-un au milieu de ses libérations et de la pandémie | Monde

Le président américain Donald Trump a envoyé une lettre personnelle au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en signe de sa volonté de renforcer ses relations et de proposer de coopérer dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

La lettre a été publiée par la sœur du leader et membre du comité central du parti unique nord-coréen, Kim Yo-jong, un jour après que le régime, sous le regard du président, a lancé un lancement de projectile avec une nouvelle arme tactique. guidé, soulevant des critiques de Séoul dans le contexte de la crise sanitaire et au milieu du dialogue nucléaire stagnant entre Pyongyang et Washington.