Trump et Barr font de fausses déclarations sur les bulletins de vote postal pour nous faire peur de voter

Le président Donald Trump vote par correspondance. Tout comme le vice-président Mike Pence, et plus d’une douzaine de hauts responsables de Trump. Près de 80% des électeurs en Arizona et plus de 60% dans le Montana – non connus sous le nom de bastions libéraux – ont voté par vote postal élargi.

Néanmoins, le mois dernier, alors qu’il n’était pas occupé à essayer de remplacer inefficacement le procureur américain à Manhattan par un loyaliste de Trump, le procureur général William Barr a démissionné après avoir voté par la poste comme victime de fraude. En cela, il faisait écho à son maître, le président Trump.

Dans une interview qu’il a accordée à Fox News, le procureur général a déclaré que voter par courrier « ouvre les vannes à la fraude ». Il a déclaré que les bulletins de vote pouvaient être volés dans les boîtes aux lettres. Il a fait valoir que le vote par correspondance élimine le scrutin secret. Et, a-t-il dit, « pour le moment, un pays étranger pourrait imprimer des dizaines de milliers de bulletins de vote contrefaits », ce qui serait difficile à détecter. Et donc, a-t-il dit, voter par correspondance minerait la confiance du public dans l’intégrité du scrutin.

Rien de tout cela n’est vrai. En effet, bien au contraire, la seule chose la plus susceptible de saper la confiance du public dans l’intégrité du scrutin est le faux récit colporté par le procureur général et le président.

La confiance du public fait partie du processus électoral

Les élections ne concernent pas seulement le résultat réel du vote – elles visent à savoir si les gens acceptent ou non ce résultat comme légitime. Autrement dit, le processus électoral repose fondamentalement sur la transparence et la confiance du public. Un adversaire n’a pas à compromettre directement le vote – par exemple, en piratant une base de données ou en créant des bulletins de vote frauduleux – pour saper notre confiance dans le système. L’adversaire doit simplement donner l’impression que cela aurait pu se produire ou que les gardiens du système électoral sont incompétents pour jeter le doute sur l’élection.

C’est pourquoi l’attaque de Barr contre le système de vote par correspondance est si lourde de dangers. Étant donné qu’une grande partie de sa peur des «vannes de fraude» est absurde, on ne peut que présumer que son attaque contre les systèmes de vote par courrier électronique a un objectif plus insidieux.

À Washington, D.C., le 8 juin 2020.

Certes, avec le vote par correspondance, il y a un risque de perte de confiance précisément parce qu’il était, jusqu’à récemment, rare. Le vote à grande échelle par la poste crée un retard inhérent au dépouillement des bulletins de vote. Lors des prochaines élections, le nombre de bulletins de vote postal est anormalement élevé. Les Américains sont habitués à un processus électoral qui est résolu – en l’absence de controverse, comme Bush c. Gore – en 24 à 48 heures. Lors d’une élection serrée cette année, le processus pourrait prendre une à deux semaines. Il vaut donc la peine de parler de ce à quoi s’attendre au cours du prochain cycle électoral.

Mais il est essentiel que nous définissions clairement les véritables préoccupations liées au vote par courrier électronique, plutôt que de politiser la discussion avec des arguments de paille comme ceux avancés par Barr, ce week-end. Décomposons ses erreurs une par une, et ne vous inquiétez pas, nous ne perdrons pas de compte.

Dissiper les mythes du vote par correspondance

Tout d’abord, le mythe de l’intervention étrangère. D’une part, nous devrions peut-être être reconnaissants au gouvernement Trump de prendre au sérieux l’ingérence électorale des gouvernements étrangers – après tout, nous savons que la Russie la prend au sérieux depuis plusieurs années.

Mais, logistiquement, cette peur est idiote. La Russie ne trouvera pas le moyen d’imprimer et de livrer via le courrier américain des dizaines de milliers de bulletins physiques contrefaits. Même si l’effort pourrait aider le service postal à combler son déficit de financement, il n’est tout simplement pas réaliste. Les autorités électorales locales savent qui figure sur leur liste électorale et peuvent facilement identifier les doublons en provenance de Russie. Ne serait-ce que parce que les bulletins de vote postal sont imprimés par les États avec des codes d’identification uniques pour garantir la véracité, cette crainte n’est tout simplement pas plausible.

Il est également peu probable que des bulletins de vote légitimes soient volés dans des boîtes, marqués et retournés. Laissant de côté le fait que de nombreux citoyens ont des boîtes aux lettres verrouillables ou des livraisons par le biais de fentes de courrier à domicile, il est tout à fait irréaliste d’affirmer que des dizaines d’agents russes, ou d’ailleurs des agents d’une campagne rivale, vont collecter subrepticement des bulletins dans les boîtes aux lettres du pays. sans être remarqué. Les citoyens dont les bulletins de vote ne sont pas arrivés ne se tairont pas non plus – leurs plaintes sonneront sans aucun doute la sonnette d’alarme.

Barr a également tort de suggérer que le vote par correspondance a un impact sur le scrutin secret. Plusieurs États utilisent des systèmes de scrutin postal depuis des années sans ce problème. Les signatures sur l’enveloppe extérieure pour établir le droit de voter sont toujours désagrégées des bulletins sous-jacents.

En fait, c’est vraiment le point beaucoup plus important. Le procureur général peint le vote par correspondance comme s’il s’agissait d’une nouvelle «nouvelle méthode de Votin». Parce que, bien sûr, nouveau et différent est toujours dangereux et effrayant. Mais les bulletins de vote postaux existent depuis des années et n’ont subi aucune fraude systémique lors des élections fédérales et d’État. Une étude du système de vote par correspondance de l’Oregon a révélé un taux de fraude inférieur à 0,000004 pour cent – inférieur au taux de fraude pour le vote en personne. Et, selon la Commission électorale américaine, le vote par correspondance a augmenté chaque année. En 2018, environ 23% des bulletins de vote étaient des bulletins de vote par correspondance.

Bref, il y a certaines choses dont le public doit être conscient lorsque nous passons aux bulletins de vote postal. Mais les «vannes de la fraude» n’en font pas partie. Lorsque le procureur général dit le contraire, il essaie simplement de nous faire peur à des fins politiques.

