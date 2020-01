Trump et Toad Pepe aux manifestations de Hong Kong

HONG KONG (AP) – Les affiches portant le nom de Donald Trump, les graffitis du Toad Pepe et les drapeaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne sont monnaie courante dans les manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong, étant donné l’inconfort des militants de gauche qui ont lancé le mouvement.

Pékin a profité de ces images pour présenter le mouvement comme quelque chose porté par une classe moyenne riche, amoureuse de l’Occident, encouragée par des organisations et des gouvernements étrangers à se rebeller contre le plus grand pays communiste du monde, la Chine.

“Pourquoi le drapeau américain apparaît-il dans toutes les scènes violentes de Hong Kong?”, A demandé l’animateur de CCTV.

Beaucoup des manifestants les plus fervents sont des ouvriers du bâtiment et des humbles coiffeurs qui font face à un établissement dominé par les intérêts des entreprises et les magnats du monde immobilier. Certains portent des drapeaux des États-Unis et d’autres nations pour attirer l’attention du monde.

Mais un petit groupe de partisans du leader d’extrême droite Horace Chin participe aux manifestations et attire l’attention des caméras de télévision avec de grandes affiches qui disent “Le président Trump, s’il vous plaît libérez Hong Kong”.

Pour les secteurs les plus libéraux, Chin est un paria qui essaie de profiter des manifestations.

“Il est décevant de voir qu’il y a des gens qui essaient de provoquer des fissures entre le peuple de Hong Kong et le peuple chinois”, a déclaré Wilfred Chan, membre fondateur de Lausan, un collectif de gauche qui cherche à générer une solidarité internationale avec les manifestations. “C’est une erreur”.

Mais ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Les manifestants ont juré d’éviter les divisions internes dans le mouvement pour la démocratie en 2014. Ils s’abstiennent de se critiquer et se concentrent sur les choses qui les unissent: leur opposition au gouvernement communiste de Pékin et aux dirigeants de Hong Kong.

Les manifestations “ne sont pas les mouvements traditionnels de droite ou de gauche”, a déclaré Avery Ng, président de la Ligue des sociaux-démocrates, un parti de gauche. “Il s’agit d’un large mouvement contre un gouvernement totalitaire.”

Mais des divergences sont apparues autour de l’idéologie des manifestants: ce qu’ils veulent et ce qu’ils rejettent et comment sauver une ville embourbée dans une confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine.

Lorsque quatre militants ukrainiens d’extrême droite se sont enfuis à Hong Kong et ont photographié avec des manifestants, les médias d’État chinois ont déclaré que ces scènes révélaient ce que les manifestants ressentaient vraiment.

“Des néonazis ukrainiens photographiés avec Hong Kong révoltant”, a déclaré un titre du Global Times, un journal nationaliste national.

Les gauchistes ont été pris entre deux feux. Les images avec des éléments de droite sont trompeuses, disent-ils, craignant que la version propagée par Pékin n’affaiblisse le mouvement.

Les manifestations ont commencé en juin pour s’opposer à un projet de loi qui aurait permis l’extradition de criminels présumés vers la Chine et est devenue une boule de neige qui défend le statut semi-autonome de Hong Kong.

Chan, le militant lausan, parcourt le monde à la recherche de soutien aux organisations de base. Il dit que sa lutte est similaire à celle des manifestants au Chili, au Cachemire, en Bolivie et à Porto Rico, dont les combats ont un dénominateur commun: des gouvernements qui mentent au peuple.

“Vous n’avez pas à penser exclusivement à calmer les élites lointaines”, a-t-il déclaré. “En ce qui concerne l’autonomie de Hong Kong, je pense que ni la Chine ni les États-Unis ne veulent que Hong Kong soit vraiment libre.”

Les manifestations de soutien à Trump les plus pompeuses proviennent de Chin, le leader d’extrême droite.

“Cher président Trump, le communisme est comme le sida”, a-t-il déclaré dans un tweet en décembre. “Où est votre thérapie de choc pour la Chine communiste?”

Cedric, un ancien ouvrier de 30 ans qui est toujours à l’avant-garde des manifestations, est indifférent à Trump, qu’il décrit comme “un homme d’affaires de plus”.

Cédric, qui comme la plupart des manifestants n’a pas donné son nom de famille de peur d’être arrêté, se décrit comme un simple citoyen de Hong Kong, qui a le crapaud de Pepe comme symbole de la protestation, sans savoir de quoi il s’agit. un personnage associé à des secteurs d’extrême droite aux États-Unis.

Certains de ses amis ont été arrêtés et il est clandestin, se remettant d’une blessure à l’épaule subie lors d’affrontements avec la police. Cédric espère que le mouvement générera plus de soutien international, y compris de la part des Chinois du continent.

“Nous ne rejetterons le soutien de personne, quel que soit le pays ou la race, car nous savons que les gens apprécient la liberté et la démocratie”, a-t-il déclaré.

Phoebe Lai, collaboratrice d’Associated Press, a contribué à ce bureau.