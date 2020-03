Trump ferme temporairement sa frontière avec le Canada en raison d’un coronavirus

Le président américain, Donald Trump, a annoncé ce mercredi la “fermeture temporaire” de la frontière avec Le Canada à tout «trafic non essentiel», bien qu’il ait précisé que «le commerce ne sera pas affecté», pour lutter contre la pandémie de coronavirus (Covid.19).

“Nous allons, d’un commun accord, fermer temporairement notre frontière nord avec Le Canada au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté », a-t-il déclaré Trump sur son compte Twitter.

Nous allons, d’un commun accord, fermer temporairement notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté. Détails à suivre!

Le président devrait fournir plus de détails lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, pour commenter les efforts visant à freiner la propagation du virus, dont plus de 5700 cas et cent décès ont déjà été enregistrés aux États-Unis.

La fermeture de la frontière a été demandée par certaines provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, qui ont déjà demandé aux Américains de ne pas se rendre sur le territoire pour empêcher la propagation de la maladie.

Mais le gouvernement canadien a jusqu’à présent résisté à la fermeture de la frontière avec États Unis, de peur que cette mesure n’entraîne l’effondrement des échanges entre les deux pays, estimés à 628 milliards de dollars par an.

Lundi, le Premier ministre du Le Canada, Justin Trudeau, a annoncé la fermeture de ses frontières aux citoyens d’autres pays mais a laissé les Américains “pour l’instant” en raison des relations commerciales étroites entre les deux pays.

«Nous collaborons étroitement avec les États-Unis, coordonnant diverses mesures. Le niveau d’intégration des deux pays est très particulier », a ensuite expliqué Trudeau à la demande des journalistes qui ont remis en question la décision de garder la frontière avec les États-Unis ouverte.

J’annonce un plan important et complet qui aidera tous les Canadiens à traverser cette période difficile. Connectez-vous ici pour les détails: https://t.co/LVsd4xZeQI

