Trump flirte avec la théorie selon laquelle la Chine a publié le coronavirus

Le président Donald Trump a semblé laisser entendre que le nouveau coronavirus aurait été créé dans un laboratoire en Chine. Bien que la libération présumée du coronavirus en Chine soit une théorie du complot qui existe depuis des semaines, Trump l’envisagerait vraiment. Cependant, les responsables de Trump continuent d’accepter que le coronavirus n’a pas été développé en Chine pour un objectif obscur.

Le président Donald Trump et certains de ses fonctionnaires flirtent avec une théorie atypique selon laquelle un laboratoire chinois a libéré le coronavirus dans le monde. Sans présenter aucune preuve, ils essaient à nouveau de blâmer la Chine pour les infections et les décès liés au COVID-19 aux États-Unis.

“Nous entendons de plus en plus cette histoire”, explique Trump.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo ajoute: “Le simple fait que nous n’ayons pas les réponses – que la Chine n’ait pas partagé les réponses – je pense est très révélateur.”

Le consensus scientifique à cet égard continue d’évoluer. Mais les experts soulignent à une écrasante majorité des analyses du génome du coronavirus excluant la possibilité qu’il ait été fabriqué par l’homme, suggèrent certaines théories du complot, a rapporté AP.

Le virus n’est pas non plus susceptible de provenir d’un laboratoire négligent en Chine, disent-ils.

“Je le mettrais sur une liste de 1 000 scénarios différents”, a déclaré Nathan Grubaugh de l’Université de Yale, qui étudie l’épidémiologie des maladies microbiologiques.

Les scientifiques soulignent que le virus s’est naturellement formé chez les chauves-souris. Ils disent que la théorie principale est que l’infection chez l’homme a commencé sur un marché aux animaux dans la ville chinoise de Wuhan, probablement à partir d’un animal infecté par une chauve-souris.

Quoi qu’il en soit, Pompeo et d’autres accusent un institut dirigé par l’Académie chinoise des sciences et qui a mené des recherches de pointe pour retracer les origines possibles du virus du SRAS, découvrir de nouveaux virus chez les chauves-souris et comment ils pourraient y arriver. aux personnes.

“Nous savons que le Wuhan Virology Institute est à quelques kilomètres de là où se trouvait le marché des produits frais”, a déclaré Pompeo mercredi à Fox News. L’institut est situé à environ 13 kilomètres (8 miles) du marché.

Des responsables américains ont déclaré que l’ambassade des États-Unis à Pékin avait exprimé ses préoccupations concernant d’éventuels problèmes de sécurité au laboratoire de Wuhan en 2018, mais a souligné qu’il n’y avait aucune preuve que le virus était originaire de ce pays près de deux ans plus tard.

L’épisode révèle que les deux puissances mondiales – le pays d’où le virus est originaire et le pays avec le plus d’infections et de décès qui y sont liés – ne sont pas exemptés de manipuler des théories fragiles et d’utiliser la propagande pour détourner l’attention des problèmes. dans leur réponse à la pandémie. La Chine avait auparavant répandu la fausse rumeur selon laquelle ce sont les Américains qui étaient porteurs du virus.

Pékin et Washington ont perdu un temps crucial à répondre à l’épidémie.

Plus de 3 000 personnes avaient été infectées avant que le gouvernement chinois n’informe le public des conclusions auxquelles il était parvenu six jours plus tôt: une pandémie serait probablement déclenchée.