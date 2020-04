Trump menace de ne pas allouer plus de fonds à l’OMS

Le président des États-Unis,Donald Trump, a assuré d’envisagerne pas allouer plus de fonds à l’Organisation mondiale de la santé(OMS), alléguant que l’agence “est très concentrée sur la Chine” dans la crise résultant de lapandémie de coronavirus.

“Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons y réfléchir”, a déclaré Trump lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche. “Je ne sais pas, il semble qu’ils se soient mis (l’OMS) du côté de la Chine”, a-t-il ajouté, avant d’affirmer que l’organisation est “très concentrée sur la Chine”.

Auparavant, le président américain avait déjà censuré l’OMS via son compte sur le réseau social Twitter,l’accusant de “chinocentrique”pour les “fausses” recommandations qu’il a données à son avis pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Trump a spécifiquement critiqué les conseils donnés par l’OMS au début de la crise des coronavirus engarder les frontières ouvertes avec la Chine. Ainsi, il s’est de nouveau exprimé à cet égard lors de la conférence de presse à la Maison Blanche, affirmant que l’OMS s’est opposée à son interdiction de restreindre les voyages entre les États-Unis et la Chine.

Les États-Unis ont fermé leurs frontières avec la Chine le 31 janvier en réponse à la menace croissante de l’expansion de Covid-19. “Ils ont critiqué mon interdiction de voyager en Chineet ils avaient tort “, a-t-il dit, comme l’a rapporté la chaîne de télévision CBS. Il a également souligné que l’organisation ne pouvait pas arrêter la propagation de Covid-19 dans la ville chinoise deWuhan, lieu d’origine de la pandémie.

“Nous payons la majeure partie de l’argent qu’ils obtiennent”, a poursuivi le président américain, qui a assuré qu’il envisage également de mettre en place “un contrôle très puissant” sur l’agence des Nations unies. La Maison Blanche avait déjà proposé de réduire de moitié les fonds réservés à l’OMS dans son budget 2021.

Au moment des restrictions de voyage en Chine, Trump a admis qu’il n’avait pas vu les avis que son principal conseiller commercial lui avait envoyés,Peter Navarro, avertissant que le coronavirus pourrait mettre fin à la vie d’un grand nombre d’Américains et décimer l’économie. Cependant, il a laissé entendre qu’il “n’aurait probablement” pas pris une décision différente s’il les avait vus. “Enfin, j’ai fait plus ou moins ce que dit le mémorandum”, a-t-il noté.

110 000 respirateurs

D’un autre côté, le dirigeant américain a souligné l’effort que son administration déploie pour distribuer un total de 110 000 respirateursentre différents états et hôpitauxBien qu’il ait précisé qu’il ne pense pas que les États-Unis “en aient besoin”.

De même, Trump a communiqué qu’il avait demandé à la Chambre des représentants américaine250 milliards de dollars de plus pour financer un programmeà travers lequel les petites entreprises peuvent obtenir des prêts. “Nous sommes au milieu d’une grande lutte nationale, qui nécessite le sacrifice partagé de tous les Américains”, a-t-il déclaré.

Le programme auquel Trump a fait allusion fait partie du plan de relance de 2 billions de dollars approuvé en mars et devait initialement compter 350 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis,le pays avec le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde, il y a déjà 396 223 personnes infectées et 12 722 décédées, avec le statut deNew Yorkcomme le principal épicentre de la pandémie – avec 138 836 cas confirmés et 5 489 décès -.

.