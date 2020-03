Trump ne demande pas plus de dix réunions et met en garde contre une éventuelle récession

WASHINGTON, 16 mars (.) – Le président Donald Trump a publié lundi de nouvelles directives pour aider à lutter contre le coronavirus, y compris une recommandation pour que les gens évitent les réunions de plus de 10 personnes, les déplacements inutiles et se rendent dans les bars, restaurants et cours de la nourriture.

Trump a déclaré que les nouvelles directives de son groupe de travail sur les coronavirus s’appliqueront pendant 15 jours et étaient destinées à ralentir la propagation du virus.

“Nous avons pris la décision de resserrer davantage les lignes directrices et d’atténuer l’infection maintenant”, a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche. “Nous préférons anticiper plutôt que prendre du retard”, a déclaré Trump.

Le président a déclaré que le pire du virus aurait pu se produire en juillet, août ou plus tard.

“Avec plusieurs semaines d’action ciblée, nous pouvons tourner la page et rapidement”, a-t-il ajouté.

Trump a déclaré qu’un couvre-feu n’était pas envisagé à travers le pays pour le moment. Il a déclaré que l’économie américaine pourrait se diriger vers une récession.

Trump a été critiqué pour sa gestion de la pandémie pour avoir minimisé sa gravité dans les premiers jours de la propagation du virus.

(Rapport de Jeff Mason et Steve Holland, édité en espagnol par Javier López de Lérida)