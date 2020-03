Trump: “Nous avons un plan parfaitement coordonné et ajusté à la Maison Blanche pour notre lutte contre le coronavirus”

Le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu ce dimanche la réponse du gouvernement américain dirigée par le vice-président, Mike Pence, contre l’épidémie de coronavirus.

d «Nous avons un plan parfaitement coordonné et adapté à la Maison Blanche pour notre lutte contre le coronavirus», A déclaré Trump via son compte Twitter.

«Nous avons commencé TRÈS rapidement à fermer les frontières dans certaines régions, ce qui était un cadeau divin. Le vice-président fait un excellent travail », a-t-il ajouté, avant de dénoncer les médias pour avoir diffusé des informations malveillantes sur la réponse de la Maison Blanche. «Ils font tout ce qu’ils peuvent pour nous faire mal paraître. Quelle tristesse! », A conclu le président.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont confirmé ce samedi 377 cas de nouveau coronavirus dans tout le pays, dont 49 correspondent à des citoyens rapatriés de Wuhan (3) et au navire de croisière ‘Diamond Princess’ (46). Quant au défunt, il y a déjà 17 cas confirmés.

L’État le plus touché est celui de Washington (nord-ouest) avec 86 cas confirmés, suivi de la Californie, avec 79, et du Texas, avec 19. Dans les autres États, les cas confirmés sont minimes.

Le navire de croisière ‘Grand Princess’, qui est situé au large des côtes de la Californie, commencera dimanche à débarquer des passagers dans le port d’Oakland, après que plus de 2500 personnes à bord aient été mises en quarantaine après la mort d’un passager par coronavirus et 21 cas ont été confirmés.

“Nous avons reçu une réponse au niveau national et local et le ‘Grand Princess’ se rendra au port d’Oakland ce dimanche pour commencer à débarquer des passagers nécessitant un traitement médical et une hospitalisation”, a confirmé Princess Cruises via son compte de Twitter

La société a précisé que le débarquement des passagers se poursuivra lundi et, après avoir effectué les tests correspondants, les résidents californiens seront transférés dans des installations du même état pour poursuivre la procédure et les maintenir en quarantaine.

Pour leur part, les personnes qui ne résident pas en Californie seront transférées par le gouvernement fédéral vers différentes installations dans d’autres États. L’équipage sera également mis en quarantaine et procédera aux mêmes opérations à bord de la croisière.

La croisière, qui se dirigeait vers Hawaï, est retournée dans la ville de San Francisco après que plusieurs passagers et membres d’équipage ont commencé à ressentir les symptômes du nouveau coronavirus. Le défunt à cause d’un coronavirus à bord avait 71 ans et est décédé deux semaines après son retour au pays dans le même bateau et après son voyage au Mexique. On estime que 60 personnes qui ont voyagé avec lui sont maintenant en croisière.

Bien que l’épicentre du coronavirus se trouve à Wuhan et que la plupart des cas soient enregistrés en Chine, des cas ont été détectés dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, d’Europe, d’Amérique et du Moyen-Orient. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’urgence sanitaire internationale fin janvier et a demandé à la communauté internationale de redoubler d’efforts.