Trump pourrait mettre en quarantaine New York et deux autres États

Le président des États-Unis, Donald Trump, n’a pas exclu ce samedi d’imposer une quarantaine dans les États de New York, New Jersey et Connecticut, où les cas de Covid-19 augmentent le plus.

“Nous aimerions voir une quarantaine à New York parce que c’est un point chaud – New York, New Jersey et peut-être un ou deux autres endroits, certaines parties du Connecticut.”

Cependant, le républicain a indiqué qu’il l’évaluait toujours:

“J’y pense maintenant. Ce n’est peut-être pas le cas, mais il est possible qu’à un moment donné aujourd’hui, nous en imposions une quarantaine. »

Le président a indiqué que la quarantaine serait de courte durée, peut-être deux semaines.

Plus de 100 000 cas d’infections à coronavirus dans le pays

Trump s’est rendu à Norfolk, en Virginie, aujourd’hui, où il prévoit d’assister au départ du navire-hôpital USNS Comfort, qui s’envolera pour New York pour fournir des fournitures aux établissements de santé.

Ce vendredi, la nation, qui a le plus grand nombre d’infections dans le monde, a franchi la barrière de la 100 000 cas détectés.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, USA. il compte 105 000 573 cas; suivie par l’Italie, avec 86 mille 498; et la Chine, avec 81 mille 999.

Selon les statistiques de cette source, New York est l’état avec le plus de cas avec 46 mille 108; suivi de New Jersey, avec 8 825; et la Californie, avec 4 888.

Avec des informations de l’EFE.

