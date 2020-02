Trump prend Pence pour diriger la réponse du Coronavirus américain

Le président Trump a déclaré mercredi avoir nommé le vice-président Mike Pence pour diriger la réponse du gouvernement fédéral à la nouvelle épidémie de coronavirus qui a fait plus de 2400 morts dans le monde et s’est propagée à environ trois douzaines de pays ces dernières semaines, secouant les marchés mondiaux et alarmant les dirigeants mondiaux.

La décision de Trump d’élever Pence intervient après des jours de débat sur la question de savoir si l’administration devrait nommer un «tsar» de coronavirus. Le secrétaire à la Santé, Alex Azar, avait précédemment dirigé l’effort et insisté lors d’une audition au Congrès plus tôt mercredi, qu’il n’était pas nécessaire de nommer un autre chef.

«En tant qu’ancien gouverneur de l’État où le premier cas du MERS a émergé en 2014», a déclaré Pence lors d’un point de presse à la Maison Blanche mercredi soir, «je connais très bien l’importance du leadership présidentiel, l’importance du leadership administratif et le rôle vital de partenariats entre les gouvernements des États et locaux et les autorités sanitaires pour répondre aux menaces et dangers potentiels des maladies infectieuses. »

Pence, cependant, a été vivement critiqué pour sa réponse aux crises de santé publique pendant son mandat de gouverneur de l’Indiana. Plus particulièrement, Pence s’est opposé aux appels des responsables de la santé publique à mettre en œuvre des programmes d’échange de seringues dans l’Indiana en 2015, lorsque la crise des opioïdes a conduit à des épidémies groupées de VIH et d’hépatite C. Après des mois, il a cédé.

Trump a présenté la conférence de presse comme un effort pour rassurer le public que son administration est “très, très prête pour une épidémie”. Son ton contrastait avec le discours de mardi de Nancy Messonnier, directrice du Center for Immunization and Respiratory Diseases du Centers for Disease Control and Prevention, dans laquelle elle a exhorté les citoyens et les entreprises américains à se préparer à une épidémie beaucoup plus large. «Les perturbations de la vie quotidienne peuvent être graves», a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, a déclaré Trump, les responsables de la santé publique ont documenté 15 cas de coronavirus aux États-Unis, principalement des Américains récemment revenus d’un voyage en Chine. 45 autres Américains qui ont été testés positifs pour le coronavirus ont été rapatriés du sol étranger – 42 à partir d’un bateau de croisière et trois de Wuhan, la ville chinoise dans laquelle l’épidémie est née.

“Notre stratégie de confinement a fonctionné”, a déclaré Azar. «Dans le même temps, ce que chacun de nos experts et dirigeants dit depuis plus d’un mois reste vrai. Le degré de risque peut changer rapidement, et nous pouvons nous attendre à voir davantage de cas aux États-Unis. »

Trump, lors de la conférence de presse, a défendu sa décision de fermer les frontières américaines aux personnes qui avaient récemment mis les pieds en Chine – une décision contre laquelle certains responsables de la santé publique avaient mis en garde.

“En raison de tout ce que nous avons fait, le risque pour le peuple américain reste très faible”, a déclaré Trump.

Les responsables de la Maison Blanche avaient à peine terminé leur exposé, cependant, lorsque le CDC a annoncé un nouveau cas en Californie qui pourrait représenter une nouvelle étape dans l’épidémie: le premier individu à contracter la maladie aux États-Unis sans avoir récemment voyagé dans les zones touchées ou avoir contact avec des individus connus pour être infectés.

“Il est possible que cela puisse être un exemple de propagation communautaire de COVID-19, ce qui serait la première fois que cela se produit aux États-Unis”, a indiqué l’agence dans un communiqué. «La propagation dans la communauté signifie la propagation d’une maladie dont la source d’infection est inconnue. Il est également possible, cependant, que le patient ait été exposé à un voyageur de retour infecté. »

Les responsables de la santé publique dirigés par Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ont également annoncé lors de la réunion d’information de la Maison Blanche qu’ils avaient révisé leur calendrier pour l’entrée d’un candidat vaccin dans les premiers essais cliniques, qui pourraient survenir dans les deux mois … au lieu de trois, comme l’avait prédit Fauci.

Mais Fauci a souligné qu’un vaccin ne serait pas disponible dans un proche avenir et qu’il ne serait probablement utile que si l’épidémie de Covid-19 revenait dans un an.

Trump a également parsemé une série de revendications de gratte-tête tout au long de la conférence de presse. À un moment donné, il a admis qu’il était «choqué» d’apprendre le taux de mortalité de la grippe, qui est parmi les principales causes de décès aux États-Unis depuis des décennies.

“Je pense que la plupart des gens sont étonnés de l’entendre”, a déclaré Trump. «La grippe tue de 25 000 personnes à 69 000 personnes par an. Cela m’a choqué. »

Plus tard, en comparant l’épidémie de coronavirus avec l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016, Trump a affirmé que les personnes qui contractent Ebola «se désintègrent».

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 26 février 2020

