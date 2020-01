Trump promet aux agriculteurs que l’accord commercial avec la Chine sera bon pour eux

AUSTIN, Texas, 19 janvier (.) – Le président Donald Trump a tenté dimanche de garantir aux agriculteurs et aux éleveurs américains touchés par la guerre tarifaire prolongée avec la Chine que l’accord commercial qu’il a signé avec Pékin entraînera d’importants achats de produits agricoles américains.

Les déclarations de Trump au Texas, un État qu’il a gagné en 2016 et dont il aura besoin à nouveau aux élections de novembre, avaient toutes les caractéristiques d’un discours d’incertitude politique, avec une attaque contre les démocrates, qui tentent de le renvoyer par un procès politicien, et souhaite qu’il puisse porter un chapeau de cowboy à Washington.

Trump a déclaré que l’accord commercial initial qu’il avait signé avec la Chine mercredi dernier serait d’une grande aide pour les agriculteurs, qu’il a remerciés de rester à ses côtés après avoir dû allouer deux fois des renflouements milliardaires aux producteurs touchés par les tarifs chinois.

“Vous avez continué à vous battre”, a déclaré Trump. “Tu étais toujours avec moi. Tu n’as jamais pensé à abandonner et nous l’avons eu.”

Son processus de destitution au Sénat débutera mardi.

“Je serai interpellé par ces fous de la gauche radicale. Mais ça va, parce que les agriculteurs restent avec Trump”, a-t-il déclaré.

L’accord commercial de la phase 1 avec la Chine visait à réduire les tensions après 18 mois de guerre tarifaire entre les deux plus grandes économies du monde qui ont affecté la croissance mondiale.

Cela comprend la promesse de la Chine d’acheter au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires de produits agricoles en 2020 et au moins 19,5 milliards de dollars au-dessus du niveau de 24 milliards de dollars de 2017 en 2021.

Les analystes ont déclaré qu’un certain nombre de problèmes n’étaient toujours pas résolus. L’accord de phase 1 appliquera des tarifs de 25% sur 250 milliards de dollars de produits et composants industriels chinois utilisés par les fabricants américains, et les tarifs avec lesquels la Chine a contre-attaqué les produits américains pour plus de 100 milliards de dollars.

(Information de Steve Holland; édité par Peter Cooney; traduit par Michael Susin dans l’écriture de Gdansk)