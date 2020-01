Trump promulguera un accord commercial avec le Mexique et le Canada avec de nombreux invités, des démocrates absents

Par Jeff Mason et Andrea Shalal

WASHINGTON, 29 janvier (.) – Le président américain Donald Trump promulguera mercredi un nouvel accord commercial nord-américain lors d’une cérémonie à la Maison Blanche à laquelle assisteront quelque 400 invités, parmi lesquels des démocrates n’apparaissent pas Ils ont aidé à assurer l’approbation du pacte au Congrès.

Les personnes invitées à adopter la TMEC comprennent des législateurs de tout le pays, des travailleurs, des agriculteurs et des directeurs exécutifs d’entreprises, ainsi que des représentants du Mexique et du Canada, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Le président du comité de la Chambre des représentants de la Chambre des représentants, Richard Neal, et d’autres démocrates qui ont négocié pendant des mois pour étendre les dispositions en matière de travail, d’environnement et d’application et garantir l’approbation de la Chambre, ont indiqué des sources connues, n’ont pas été invités. Avec la situation.

Trump a fait de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) un thème important de la campagne en 2016, et prévoit de promouvoir son remplacement lors d’événements lors des prochaines semaines tout en cherchant un second mandat.

L’accord États-Unis-Mexique-Canada doit encore être ratifié par le Canada avant son entrée en vigueur.

Ce mois-ci, le Sénat américain a adopté la loi et envoyé la mesure à Trump pour la promulguer. Le Parlement mexicain a déjà approuvé le pacte.

