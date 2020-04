Trump publie des recommandations pour rouvrir les États-Unis parce que “le pic” des infections est passé

Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré ce mercredi que, selon “les données le suggèrent”,le pays nord-américain “a passé le pic” des nouvelles infections à coronavirusPar conséquent, la Maison Blanche publiera ce jeudi les recommandations sur la façon de démarrer la réouverture économique. “La bataille continue, mais les données suggèrent qu’à travers le pays, nous avons dépassé le pic de nouveaux cas”, a déclaré Trump lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche. “Espérons que cela continuera et que nous continuerons à faire de grands progrès”, a-t-il ajouté.

Donc, pour le président américain,le développement “encourageant” de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis place la nation “dans une position très fortede finaliser les recommandations aux États sur la réouverture du pays “, comme le rapporte CBS.

Trump estdéterminé à rouvrir les États-Unis dès que possible, et la date gérée par votre administration est le1 mai. Au lieu de cela, les gouverneurs de plusieurs États, avec celui de New York, Andrew Cuomo, à la tête, ont exprimé leur malaise lors d’une réouverture précipitée et ont revendiqué leur pouvoir de décider de la révocation des ordonnances de séquestration ou de la réactivation de la économie.

Dans ce contexte, le président américain, qui a poursuivi en disant qu’il avait une autorité “totale” pour décider de la levée des mesures de confinement pour arrêter le coronavirus au détriment des gouverneurs,reconnu que ce sont eux qui détermineront quand redémarrerleurs états respectifs.

Tests diagnostiques

En outre, Trump a assuré ce mercredi qu’il cherchaiteffectuer des tests de diagnostic “généralisés” sur les Américains. “Nous avons d’excellents tests et nous voulons que les Etats administrent ces tests pour la plupart, mais nous les soutenons”, a-t-il dit, tout en insistant sur le fait que les Etats-Unis ont effectué “plus de tests que n’importe quel pays dans le monde”.

Concernant la mise en œuvre de ces tests “généralisés”, le président a affirmé que son administrationtravaillera “beaucoup” avec les gouverneursBien qu’il ait suggéré qu’ils soient contrôlés au niveau de l’État. “Nous voulons qu’ils le fassent … il doit y avoir un centre de test et il sera administré depuis Washington”, a-t-il expliqué.

“Les États sont bien mieux équipés pour le faire. Mais nous travaillerons avec eux. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les gouverneurs”, a-t-il souligné, comme l’a rapporté la télévision ..

Interrogé sur le moment où les tests seront les plus répandus parmi la population et pas seulement parmi les professionnels de la santé et les autres travailleurs de première ligne, Trump a expliqué queà décider entre les États, les entreprises et le gouvernement. Parallèlement, il a averti que, si le gouvernement n’était pas satisfait des actions d’un gouverneur, il pourrait prendre des “mesures fermes”.

“Je pense que les entreprises le détermineront, et les gouverneurs aussi, et le gouvernement le fera, et si nous ne sommes pas satisfaits, nous prendrons des mesures très sévères contre un État ou un gouverneur”, a-t-il déclaré.

La “clé” pour lever les restrictions

De l’avis du gouverneur de Washington Jay Inslee,des tests de diagnostic rapide sont «essentiels» pour déterminer quand lever les restrictionss pris par la crise des coronavirus.

“Nous ne sommes pas à un niveau où nous pouvons éliminer la distanciation sociale”, a déclaré Inslee, qui a assuré qu’il prendrait la décision de lever les mesures de confinement sans attendre l’autorisation de Trump. “Nous avons en fait une autorisation”, a-t-il déclaré. “Cela vient de la Constitution des Etats-Unis”, a-t-il conclu.

