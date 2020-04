Trump quitte les conférences de presse car “cela ne vaut pas le temps et l’effort”

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu’il cesserait d’apparaître quotidiennement pour signaler l’épidémie de coronavirus, car “cela ne vaut ni le temps ni l’effort”. Les analystes attribuent cette décision au fait que ses conseillers l’ont averti qu’une telle exposition nuit à sa campagne pour la réélection présidentielle.

“Quel est l’intérêt des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias défaillants ne posent plus que des questions hostiles et refusent ensuite de rapporter la vérité ou les faits avec précision? Ils ont des records et les Américains n’en obtiennent plus jamais.” Quelles fausses nouvelles. Ça ne vaut pas le temps et les efforts !! “, a expliqué Trump via son compte Twitter personnel.

Trump se présente presque quotidiennement à la Maison Blanche pour expliquer la situation du coronavirus, mais ce samedi, il n’est pas sorti en salle de presse. Ces dernières semaines, ses apparitions ont été marquées par des déclarations controversées telles que celles de jeudi, dans lesquelles il a émis l’hypothèse que l’ingestion ou l’injection de désinfectants ou d’eau de Javel pourraient aider à lutter contre le coronavirus.

Auparavant, il avait préconisé de recevoir la lumière du soleil ou d’utiliser des antipaludiques contre Covid-19, ce qui a obligé les experts de la Maison Blanche eux-mêmes à faire face à ces erreurs après le mépris généré. Trump lui-même a tenté de qualifier ses commentaires de sarcastiques, mais la vidéo enregistrée le nie.

Vendredi, la comparution était déjà plus courte que d’habitude, à seulement 22 minutes, et en outre, Trump n’a pas accepté les questions de la presse, ce qui a été compris comme une reconnaissance que jeudi il avait tort avec ses allégations concernant l’eau de Javel et le désinfectant .

“Je lui ai dit que cela ne l’aidait pas”, a expliqué l’un de ses conseillers à Axios. “Les hauts fonctionnaires ont peur et le spectacle qu’il donne en se battant avec la presse n’est pas ce que les gens veulent voir”, a-t-il ajouté. Cependant, Trump aurait résisté à la fin de ces conférences de presse car il pense qu’elles lui donnent l’opportunité d’avoir un bon public télévisuel.

