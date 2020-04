Trump rejette le renflouement des États gouvernés par le Parti démocrate

Le président américain,Donald Trump, a remis en question ce lundi que l’argent des contribuablessauver les États et les villes «mal gérés» par les dirigeants du Parti démocrate.

«Pourquoi le peuple et les contribuables des États-Unis devraient-ils sauver des États et des villes à peine gérés (comme l’Illinois, par exemple), toujours gouvernés par des démocrates, alors que la plupart des autres États n’ont pas demandé d’aide?Je suis ouvert à tout débat“Trump l’a souligné à travers son compte Twitter.

Le messagea mis le feu au débat déjà intense sur l’aide fédérale aux Étatsqui investissent une grande quantité de ressources dans la lutte contre le coronavirus. “Ce n’est pas le moment de parler de dollars et de cents entre les membres d’une communauté qui essaie de se soutenir et de s’entraider”, a déclaré le Gouverneur de New York Andrew Cuomo lors de sa conférence de presse quotidienne. En tout cas,a souligné que New York “sauvait” d’autres États depuis des décennies. “Si vous voulez analyser qui contribue et qui reçoit … personne ne met plus d’argent que l’État de New York”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous voulez faire le calcul, ce que je trouve dégoûtant en ce moment,Je pense que ce n’est pas constructif et je ne pense pas que ce soit sain, vous faites une erreur, car vous perdriez “, a-t-il expliqué.

Cuomo a été critiqué après avoir annoncé ce week-endbaisse des dépenses publiques de 10 milliards de dollars, 8 200 pour des éléments tels que l’éducation, la santé et les services municipaux.

