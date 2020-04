Trump rend compte de la dernière pandémie

EN DIRECT: Trump fait le point sur l’émergence des coronavirus après les États-Unis a enregistré le plus grand nombre de décès en 24 heures. Il a déclaré que le CDC recommande l’utilisation de masques pour toute la population, mais a insisté sur le fait que c’était “volontaire”. La Maison Blanche a également indiqué qu’elle prenait de nouvelles mesures pour protéger Trump et le vice-président Mike Pence la propagation du coronavirus

Rapport sur le coronavirus. Les États-Unis ont enregistré un triste record de 1 169 décès en 24 heures à cause de COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins, le nombre quotidien le plus élevé à ce jour.

Le nombre total de morts aux États-Unis est de 6 068 confirmés depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’un scénario dramatique dans un panorama mondial dans lequel il y a déjà plus d’un million de personnes infectées par un coronavirus.

Coronavirus USA Record mondial de décès en une journée

Selon l’Associated Press, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus a atteint un million dans le monde jeudi, avec plus de 50 000 décès, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Cependant, les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés, en raison du manque de preuves, de nombreux cas de symptômes modérés qui n’ont pas été pris en compte et des soupçons selon lesquels certains pays couvrent l’étendue de leurs épidémies.

La pandémie a également fait des ravages sur l’économie: elle a laissé 10 millions d’Américains au chômage en seulement deux semaines, l’effondrement le plus rapide et le plus choquant jamais vu sur le marché du travail américain, et les économistes avertissent que le chômage il pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis la crise, tandis que les dégâts économiques augmentent dans toutes les régions du monde.

Jeudi, il a été signalé qu’il y avait 6,6 millions de nouvelles demandes d’allocations de chômage aux États-Unis la semaine dernière, s’ajoutant à 3,3 millions la semaine précédente.

L’administration Trump recommande une protection faciale à tout le monde

Le gouvernement Donald Trump élabore de nouvelles recommandations pour que les gens utilisent une protection faciale à l’extérieur du domicile pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, alors que le président défend sa réponse à la crise.

“En raison de certaines informations récentes selon lesquelles le virus peut se propager en parlant, pas seulement en toussant et en éternuant, la chose la plus sage à faire, lorsque vous êtes à l’extérieur et ne pouvez pas garder cette distance de six pieds (deux mètres), est d’utiliser une sorte de protection faciale », a déclaré vendredi à Fox, Anthony Fauci, chef des maladies infectieuses.

Mais le Dr Fauci a précisé que l’objectif n’est pas “de soustraire les masques faciaux dont le personnel de santé qui court un danger imminent d’obtenir des personnes qu’il sert”.

Les recommandations devraient s’appliquer aux résidents des zones fortement touchées par la propagation locale du virus à l’origine du COVID-19. Une personne familière avec les discussions de la commission de la Maison Blanche a déclaré que l’utilisation d’articles non médicaux tels que des masques faciaux, des t-shirts ou des foulards sera suggérée pour couvrir le nez et la bouche lorsque vous sortez, par exemple pour aller au marché ou la pharmacie. Les masques chirurgicaux et notamment les masques N95, rares, seront réservés à ceux qui soignent les malades.

